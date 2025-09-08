Авторка культової історії про хлопчика, який вижив, Джоан Роулінг відома своєю комунікацією із фанатами. Нещодавно вона ще раз це підтвердила.

Українка поскаржилась, що нова книга письменниці котує надто дорого і Роулінг не розгубилась та запропонувала подарувати її. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис в Х.

Що сталось?

У соцмережі Х з'явився допис українки, де вона скаржиться на вартість нової книги Роберта Гелбрейта (псевдонім Джоан Роулінг). Користувачка пояснила, що поки весь світ вже читає The Hallmarked Man, українці змушені платити за цю книгу "шалені гроші", тому далеко не всі можуть собі це дозволити.

Що це за серія Джоан Роулінг також пише під псевдонімом Роберта Гелбрейта. Під цим ім'ям вона видає детективи про Корморана Страйка, який розслідує найскладніші справи. Жінка працює під псевдонімом. Це було продиктовано бажанням, щоб ці книги отримали визнання аудиторії, незалежно від її репутації.



Нова книга Джоан Роулінг / Фото з сайту видавництва

Письменниця не залишила допис поза увагою. Ймовірно, авторка допису сама не очікувала, що таке станеться.

Напишіть свою адресу, я пришлю копію,

– написала Роулінг.

Зараз серія "Людина із клеймом" налічує 8 книг. Нова історія вийшла всього кілька днів тому. Станом на 8 вересня ціна книги перевищує тисячу грвень.

Ким працювала Роулінг до того, як стала відомою?

Джоан Роулінг працювала секретарем у Лондоні та викладачкою англійської мови в Португалії до написання "Гаррі Поттера".

Після розлучення вона повернулася до Великої Британії, залишившись без роботи та в складних фінансових умовах.