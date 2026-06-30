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30 июня, 09:20
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Диагноз поставили спустя 550 лет: от чего на самом деле умерла "Венера" Боттичелли

Валерия Городинская

Симонетта Веспуччи, которая, скорее всего, послужила моделью для знаменитой картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, могла умереть вовсе не от туберкулеза. Ученые пришли к выводу, что причиной стала кровоизлияние в опухоль гипофиза.

От чего умерла знаменитая "Венера" Боттичелли – причины опубликованы в журнале Endocrinology, Diabetes & Metabolism.

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Как спустя 550 лет поставили диагноз "Венере" Боттичелли

Симонетте Веспуччи было всего 23 года, когда она преждевременно умерла. И если раньше причиной считали туберкулез, то теперь исследователи убеждены, что смертельным стало внезапное осложнение опухоли гипофиза.

Интересно, что еще в 2019 году ученые предположили, что у Симонетты была пролактин-соматотропная аденома гипофиза – опухоль, одновременно вырабатывающая пролактин и гормон роста.

В пользу этой версии свидетельствовали исторические упоминания о ее бесплодии, а также детали на картинах Боттичелли.

Напоминаем! Для Боттичелли лицо Симонетты Веспуччи было идеалом женской красоты. В то же время до сих пор остается недоказанным тот факт, что именно Симонетта позировала для картины "Рождение Венеры". Пока это лишь гипотеза, которую поддерживают многие исследователи.

В частности, на "Рождении Венеры" исследователи обратили внимание на косоглазие модели, которое связывают с давлением крупной опухоли на черепно-мозговые нервы. А на "Аллегорическом портрете женщины" они заметили струю молока из груди, что может свидетельствовать о галакторее (это патологическое состояние, вызванное избытком пролактина).

Уже в новой работе исследователи проанализировали историческую переписку между Пьеро Веспуччи и Лоренцо Медичи, в которой описывались последние дни жизни молодой женщины.

И среди симптомов упоминались сильная головная боль, обильные носовые кровотечения, прозрачные выделения из носа, высокая температура и т. д., что соответствовало новому диагнозу, который был поставлен.

В то же время, по мнению исследователей, кровоизлияние могли спровоцировать интенсивные танцы с прыжками во время бала, после одного из которых Симонетта потеряла сознание, либо же вероятный инцидент с применением насилия, о котором намекал богослов Лоренцо Сарди в своей поэме.