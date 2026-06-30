Диагноз поставили спустя 550 лет: от чего на самом деле умерла "Венера" Боттичелли

Симонетта Веспуччи, которая, скорее всего, послужила моделью для знаменитой картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, могла умереть вовсе не от туберкулеза. Ученые пришли к выводу, что причиной стала кровоизлияние в опухоль гипофиза.

От чего умерла знаменитая "Венера" Боттичелли – причины опубликованы в журнале Endocrinology, Diabetes & Metabolism.

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Симонетте Веспуччи было всего 23 года, когда она преждевременно умерла. И если раньше причиной считали туберкулез, то теперь исследователи убеждены, что смертельным стало внезапное осложнение опухоли гипофиза.

Интересно, что еще в 2019 году ученые предположили, что у Симонетты была пролактин-соматотропная аденома гипофиза – опухоль, одновременно вырабатывающая пролактин и гормон роста.

В пользу этой версии свидетельствовали исторические упоминания о ее бесплодии, а также детали на картинах Боттичелли.

Напоминаем! Для Боттичелли лицо Симонетты Веспуччи было идеалом женской красоты. В то же время до сих пор остается недоказанным тот факт, что именно Симонетта позировала для картины "Рождение Венеры". Пока это лишь гипотеза, которую поддерживают многие исследователи.

В частности, на "Рождении Венеры" исследователи обратили внимание на косоглазие модели, которое связывают с давлением крупной опухоли на черепно-мозговые нервы. А на "Аллегорическом портрете женщины" они заметили струю молока из груди, что может свидетельствовать о галакторее (это патологическое состояние, вызванное избытком пролактина).

Уже в новой работе исследователи проанализировали историческую переписку между Пьеро Веспуччи и Лоренцо Медичи, в которой описывались последние дни жизни молодой женщины.

И среди симптомов упоминались сильная головная боль, обильные носовые кровотечения, прозрачные выделения из носа, высокая температура и т. д., что соответствовало новому диагнозу, который был поставлен.

В то же время, по мнению исследователей, кровоизлияние могли спровоцировать интенсивные танцы с прыжками во время бала, после одного из которых Симонетта потеряла сознание, либо же вероятный инцидент с применением насилия, о котором намекал богослов Лоренцо Сарди в своей поэме.