В этом и есть весь секрет волшебного Рождества: звезды "Гарри Поттера" рассказали, как создать уют в доме

Зимние вечера, любимые фильмы, вкусные блюда и чашка горячего чая – иногда именно из таких мелочей складывается настоящая праздничная магия. В Украине у многих семей есть традиция смотреть фильмы о Гарри Поттере во время зимних праздников. И хотя воссоздать атмосферу Хогвартса дома непросто, есть несколько британских секретов, которые помогут сделать вечера особенными.

Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие близнецов Фреда и Джорджа Уизли в фильмах о юном волшебнике, поделились своими рецептами уюта. В эксклюзивном интервью 24 Каналу они рассказали, какое традиционное британское блюдо стоит приготовить для семейного ужина, почему чай из чайника вкуснее и какие простые привычки помогают превратить обычный вечер в особенный.

Британский ужин, согревающий зимой

Оливер Фелпс советует украинцам обратить внимание на традиционный британский воскресный ужин. Это сытное домашнее блюдо, которое в Великобритании часто готовят для всей семьи.

Хороший традиционный британский воскресный ужин! Например, запеченная говядина, жареный или запеченный картофель, йоркширский пудинг. Что-то теплое, сытное. И обязательно подлива!

– поделился Оливер.

Такой ужин может стать отличной идеей для зимнего семейного застолья. Ведь секрет уюта, по мнению актера, не обязательно заключается в сложных рецептах или необычных ингредиентах. Иногда достаточно приготовить что-то вкусное и собрать за столом близких людей.

Почему чай из чайника вкуснее

Джеймс Фелпс предложил другой способ создать особую атмосферу дома. По его мнению, настоящий британский уют трудно представить без чашки чая, заваренного в традиционном чайнике. Так напиток имеет лучший вкус. Поэтому вместо пакетика, залитого кипятком прямо в чашке, он советует уделить чуть больше времени самому процессу заваривания.

Однако секреты Джеймса не ограничиваются одними лишь кулинарными традициями. Для создания уютной атмосферы он обычно включает лампу в углу комнаты. Мягкое рассеянное освещение помогает расслабиться и настроиться на отдых после насыщенного дня.

Еще одна привычка актера – читать книгу в воскресенье вечером.

Можно просто отдохнуть, успокоиться и хотя бы ненадолго отвлечься от всего, что происходит вокруг,

– пояснил Джеймс.

Для создания особой атмосферы дома не нужны волшебная палочка или заклинания. Иногда достаточно приготовить сытный ужин, заварить чай в чайнике, включить теплый свет и найти время для любимой книги. Именно такие маленькие традиции и помогают создавать свою собственную зимнюю магию.