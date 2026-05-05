Причина вас удивит: почему Дали почти никогда не платил в ресторанах

Кроме славы всемирно известного художника, Сальвадор Дали также любил устраивать громкие ужины для друзей. Он выбирал самые дорогие и престижные рестораны, но при этом избегал оплаты счетов.

О том, почему рестораны отказывались брать деньги с Дали, пишет Foodbeast.

Как Сальвадор Дали избегал счетов в ресторанах?

Несмотря на свою популярность, имя Сальвадора Дали не гарантировало бесплатного обслуживания в элитных ресторанах. Поэтому он нашел другой, более креативный способ расчета.

На ужинах друзьям Дали разрешалось заказывать все, что заблагорассудится. Когда же наступал момент платить, художник выписывал чек на имя ресторана, но вместо подписи оставлял на нем случайный рисунок.

Дали прекрасно понимал, что заведение не станет обменивать чек, украшенный оригинальным рисунком от самого Дали. Все потому, что он мог стоить в десятки раз больше, чем сам обед.

Какой ресторан был любимым у Сальвадора Дали?

Как сообщает Country and Town House, наиболее "родным" рестораном для Дали был именно Le Meurice. В течение более 30 лет сюрреалист останавливался там минимум на месяц ежегодно, каждый раз удивляя персонал эксцентричными выходками.

По легенде, однажды он приказал привести в номер стадо овец и открыл по ним огонь – к счастью, холостыми патронами.

В то же время по данным Bespoke Black Book, отношения Дали с отелем были настолько теплыми, что он дарил ближайшим сотрудникам подписанные литографии своих работ в качестве рождественского подарка.

Какой логотип создал Сальвадор Дали?

Легендарный бренд леденцов Chupa Chups имеет узнаваемый логотип, однако мало кто знает, что его создал Сальвадор Дали. Известный испанский художник в 1969 году получил заказ от основателя компании Энрика Берната.

Дали очень быстро разработал эскиз и уже менее чем за час он предложил вариант в виде желтой маргаритки с названием бренда внутри. Также именно он посоветовал размещать логотип на верхней части леденца, чтобы он всегда оставался видимым.

Эта идея сделала упаковку более узнаваемой и практичной. С тех пор дизайн почти не менялся и стал одним из самых известных в мире.