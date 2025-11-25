Шедевр за почти полмиллиарда долларов: как выглядит самая дорогая картина в мире

Картина, которую приписывают Леонардо да Винчи, считается самой дорогой в мире. В свое время ее продали на аукционе за рекордные почти полмиллиона долларов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Veranda.

Как выглядит самая дорогая картина в мире?

Картину "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в 2017 году анонимному покупателю за чуть более чем 450 миллионов долларов. По информации The New York Times, покупатель действовал от имени саудовского принца Бадера бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана аль-Сауда, а сейчас полотно находится в собственности Министерства культуры Саудовской Аравии.

"Спаситель мира" / Картина Леонардо да Винчи

Это произведение считают не только самым дорогим в мире, но и одним из самых противоречивых. Ряд ученых сомневаются в полной принадлежности работы Леонардо да Винчи, отмечая, что ее общая композиция не полностью соответствует стилю именитого художника.

Анализ, проведенный Лувром в 2018 году, пришел к выводу, что картина создавалась постепенно, а руки и ладони были дописаны Да Винчи позже.

Какая картина да Винчи является самой известной?

Как пишет Vedantu, "Мона Лиза" считается самой знаменитой работой Леонардо да Винчи. Благодаря использованию техники сфумато – плавным переходам между светом и тенью - загадочная улыбка и взгляд модели выглядят особенно реалистичными.

"Мона Лиза" / Картина Леонардо да Винчи

Модель картины, Лиза Герардини, на протяжении веков вызывает дискуссии из-за неоднозначного выражения лица, что превратило портрет в один из главных символов портретной живописи и инноваций эпохи Возрождения.

Полотно входит в пятнадцать картин Леонардо да Винчи, дошедших до нашего времени. Чтобы увидеть "Мона Лизу" в Лувр ежегодно приходят миллионы людей.

Когда из Лувра похитили "Мона Лизу"?