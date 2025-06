Звучала отовсюду: какая песня стала самой популярной в 2002 году

Самой популярной песней в 2002 году стала довольно неожиданная композиция. Несмотря на конкуренцию со стороны поп-звезд и хип-хоп исполнителей, именно хит канадской рок-группы Nickelback занял первое место.

Песня стремительно покорила радиостанции и попала на первые строчки чартов по всему миру. Именно How You Remind Me стала самой популярной песней 2002 года по версии Billboard, передает 24 Канал.

Какая песня была самая популярная в 2002 году

В 2002 году музыкальные чарты по всему миру возглавила композиция канадской рок-группы Nickelback – "How You Remind Me". Она была выпущена 17 июля 2001 года как первый сингл с их третьего студийного альбома "Silver Side Up".

Песня возглавила рейтинги Billboard Hot 100, а также попала в чарты многих стран, включая Великобританию, Германию и Австралию.

Nickelback – "How You Remind Me": смотрите видео

Интересно, что песня была написана менее чем за час. Она родилась во время ссоры вокалиста Чада Крюгера со своей тогдашней девушкой. Он пошел в подвал, включил микрофон для записи, начал импровизировать и громко петь песню, надеясь, что она поймет, как он расстроен. Вместо этого она сказала, что песня звучит прекрасно.

Где-то между 45 минутами и часом, я уже все продумал: слова, мелодию, аккорды, все до мелочей,

– рассказывал Крюгер.

Заметим, что Nickelback стал последней рок-группой, которая занимала первое место в чарте Billboard Hot 100, перед тем как доминировать начали поп- и хип-хоп-исполнители.

К слову, в 1999 году самой популярной стала песня американской певицы армянского происхождения – Шер. Говорится о ее хите "Believe", который появился в конце 1998 года.