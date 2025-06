Звучала звідусіль: яка пісня стала найпопулярнішою у 2002 році

Найпопулярнішою піснею у 2002 році стала доволі неочікувана композиція. Попри конкуренцію з боку поп-зірок і хіп-хоп виконавців, саме хіт канадського рок-гурту Nickelback посів перше місце.

Пісня стрімко підкорила радіостанції та потрапила на перші сходинки чартів по всьому світу. Саме How You Remind Me стала найпопулярнішою піснею 2002 року за версією Billboard, передає 24 Канал.

Дивіться також Чому Адель і Селін Діон виконують свої пісні на концертах в іншій тональності

Яка пісня була найпопулярніша у 2002 році

У 2002 році музичні чарти по всьому світу очолила композиція канадського рок-гурту Nickelback – "How You Remind Me". Вона була випущена 17 липня 2001 року як перший сингл з їхнього третього студійного альбому "Silver Side Up".

Пісня очолила рейтинги Billboard Hot 100, а також потрапила в чарти багатьох країн, включно з Великою Британією, Німеччиною та Австралією.

Nickelback – "How You Remind Me": дивіться відео

Цікаво, що пісню було написано менше ніж за годину. Вона народилася під час сварки вокаліста Чада Крюгера зі своєю тодішньою дівчиною. Він пішов до підвалу, увімкнув мікрофон для запису, почав імпровізувати та голосно співати пісню, сподіваючись, що вона зрозуміє, як він засмучений. Натомість вона сказала, що пісня звучить чудово.

Десь між 45 хвилинами та годиною, я вже все продумав: слова, мелодію, акорди, все до дрібниць,

– розповідав Крюгер.

Зауважимо, що Nickelback став останнім рок-гуртом, який посідав перше місце в чарті Billboard Hot 100, перед тим як домінувати почали поп‑ і хіп‑хоп-виконавці.

До слова, у 1999 році найпопулярнішою стала пісня американської співачки вірменського походження – Шер. Мовиться про її хіт "Believe", який з'явився наприкінці 1998 року.