Зокрема це помітно у співачки Адель. А також – у Селін Діон та на записах концертів покійної Вітні Г'юстон. Чому це не випадковість – розповідає 24 Канал з посиланням на музичний простір "Рідно".

Цікаво Вірш Василя Симоненка зазвучить у новій пісні відомого панк-рок гурту

Чому співачки використовують інші версії

Найчастіше на своїх концертах Адель виконує одну з найпопулярніших пісень з репертуару, а саме Rolling in the deep, на пів тону нижче, ніж у студійній версії.

Адель – Rolling in the deep: дивіться відео виступу

Також так робить і переможниця Євробачення 1988 – канадська співачка Селін Діон, котра часто виконує на пів тону нижче один із головних своїх хітів, котрий став саундтреком фільму "Титанік".

Селін Діон – My heart will go on: дивіться відео виступу

І це зовсім не випадковості. Річ у тім, що коли артистам треба дати великий концерт чи взагалі це великий масштабний тур, їм потрібно робити все для того, аби вберегти свій голос та відпрацювати до кінця. Тому аби полегшити навантаження на голосові зв'язки, тональність деяких пісень знижують – пісні звучать дещо інакше, але на атмосферу на концертах це ніяк не впливає.