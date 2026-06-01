Вы знаете ее наизусть: какая песня считается самой популярной в мире

Существует песня, которая стала неотъемлемой частью празднований и знают во всем мире. Однако мало кто догадывается, какое неожиданное происхождение она имеет.

Об истории самой популярной в мире песни рассказывает Parade.

Какая песня является самой популярной в мире?

Немного песен можно узнать так быстро, как "Happy Birthday to You". 4 марта 1924 года композицию опубликовала компания Clayton F. Summy Co., хотя ее история началась еще в 1893 году.

Первой версией будущего мирового хита была детская поздравительная песня "Good Morning to All", созданная сестрами Милдред Хилл і Патти Хилл. Сперва она звучала так:

Доброе утро вам / Доброе утро вам / Доброе утро, дорогие дети / Доброе утро всем.

Милдред Хилл / Архивное фото

Как отмечает Смитсоновский институт, Патти стремилась создать песню, которая отвечала бы музыкальным способностям маленьких детей.

Когда в песне появились слова о дне рождения?

Привычные сегодня слова о дне рождения появились лишь через несколько лет – примерно между 1911 и 1912 годами. Именно тогда школьная песенка постепенно превратилась во всемирно известный атрибут празднований.

История рассказывает, что одна или обе сестры были на дне рождения в летней избушке, и именно там текст песни был изменен,

– рассказал куратор Исторического музея Фрейзера в Луисвилле Мик Салливан.

Он также отмечал, что одной из особенностей песни была ее гибкость. Текст легко меняли в зависимости от ситуации. В начале 20 века мелодия с обновленными словами вышла за пределы школ и домашних празднований, все чаще звуча на массовых мероприятиях и в кино.

Ее популярности способствовали простота и легкость, ведь короткая мелодия и несложный текст быстро запоминались, поэтому песню мог петь практически каждый. Со временем она стала неотъемлемой частью мировой культуры.

Интересно! По данным "Книги рекордов Гиннеса", "Happy Birthday to You" – самая известная песня на английском языке.

Почему песню редко исполняли в кино?

На протяжении многих лет авторские права ограничивали коммерческое использование песни, в частности в фильмах, театральных постановках, телешоу и рекламе. В 1935 году Джессика Матерь Гилл, младшая сестра авторов, предоставила компании Clayton F. Summy Company право выпустить новую версию "Happy Birthday" защищенную авторским правом.

Точку в многолетних юридических спорах поставили только в 2016 году, когда было официально признано, что композиция является общественным достоянием. С тех пор ее можно свободно исполнять и использовать.

Так, через более 100 лет и многочисленные споры об авторском праве, "Happy Birthday to You" остается одной из самых известных мелодий в мире.