Эверест традиционно считается самой высокой горой мира, ведь его вершина возвышается на 8 849 метров над уровнем моря. Однако ответ на вопрос о самой высокой горе планеты не так однозначен, как может показаться.

Все зависит от того, по какому принципу измерять высоту: от уровня моря, от подножия до вершины или от центра Земли. По некоторым из этих критериев Эверест уступает другим горам, которые могут претендовать на мировой рекорд, пишет Science Focus.

Какая гора выше Эвереста

Если измерять гору от подножия до вершины, самой высокой в мире окажется Мауна-Кеа – спящий вулкан на Гавайях. Его общая высота составляет примерно 10 205 метров, то есть почти на 1,4 километра больше, чем высота Эвереста.

Дело в том, что значительная часть Мауна-Кеа скрыта под водами Тихого океана. Около 6 000 метров вулкана находятся под водой, а еще 4 205 метров возвышаются над ее поверхностью. Поэтому, если учитывать всю высоту от подножия до вершины, Мауна-Кеа опережает Эверест.

Мауна-Кеа / Фото GettyImages

Вулкан не проявляет активности уже около 4 500 лет. В то же время Геологическая служба США считает, что он, вероятно, снова извергнется.

На склонах Мауна-Кеа расположена крупнейшая астрономическая обсерватория на Земле. Чувствительные телескопы могут фиксировать даже незначительные наклоны грунта, которые потенциально способны свидетельствовать о приближении извержения.

Кто еще претендует на звание самой высокой горы мира

Еще одна гора, которая может претендовать на звание самой высокой в мире, – Чимборасо в Эквадоре. Это неактивный вулкан в Андах, вершина которого возвышается на 6 310 метров над уровнем моря.

Хотя Чимборасо значительно ниже Эвереста, у него есть одна особенность: он расположен почти на экваторе. Дело в том, что Земля немного выпуклая посередине, поэтому в районе экватора ее поверхность находится дальше от центра планеты.

Чимборасо / Фото GettyImages

Из-за этого вершина Чимборасо расположена дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста. Поэтому, если измерять высоту именно таким способом, эквадорский вулкан опережает самую высокую гору Гималаев.