Самое таинственное метро в мире: где оно расположено и почему это –военный объект

В мире много разных метрополитенов, которым есть чем удивить. В частности, часто подземки будто не только выполняют практическую роль, но и передают атмосферу.

В Северной Корее также есть метро, которое считается едва ли не самым секретным в мире. Об этом пишет Telegraph.

Что известно о метро в Северной Корее?

Строительство метро в столице Северной Кореи Пхеньяне началось в 1965 году. Оно имеет две линии, которые простираются на 22,5 километра. Это метро также является одним из самых глубоких среди тех, которые функционируют. Станции построены на глубине 100 – 200 метров под землей. Благодаря такому планированию метрополитен может служить укрытием.



Метро в Пхеньяне / Фото Википедия

Ранее посетить можно было всего 2 станции, однако в 2014 году часть ограничений сняли и теперь доступны все 17 станций. В то же время депо, служебные помещения и некоторые переходы остаются вне использования. Это создает определенный ореол таинственности вокруг этого объекта. Его усиливает и то, что метрополитен рассматривают как часть военной инфраструктуры.

Кроме этого, метро в Пхеньяне стоит рекордно мало. Проезд стоит 0,005 доллара, что делает этот вид транспорта популярным и востребованным.

Какие существуют другие интересные станции метро?

Различные подземки есть по всему миру. Многие из них могут удивить. В частности, и Станция метро Abbesses в Париже, пишет Sortir a Paris.

Она считается самой глубокой во французской столице. Ее глубина составляет относительно немного – 36 метров.

Впрочем, особое внимание стоит уделить дизайну. Станция Abbesses имеет винтовые ступеньки. Это связано с тем, что ее построили внутри холма, поэтому для того, чтобы дойти до платформы, сначала нужно спуститься на достаточную глубину. Всего здесь 176 ступенек. Конечно, есть альтернатива: можно воспользоваться лифтами, которыми станция тоже оборудована.

Станция – призрак в Лондоне