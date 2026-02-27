Например, в Лондоне есть станция, которой никто не пользуется. Фактически, она превратилась в призрака, пишет Википедия.

Смотрите также 5 украинских слов, которые большинство не знает: их уничтожила советская власть

Что известно о станции-призраке?

Станция метро Олдвич или Aldwych – это закрытая станция в метрополитене Лондона. Она расположена прямо в сердце столицы Великобритании. Ее открыли еще в 1907 году.

Станция небольшая, поэтому пассажиропоток здесь был соответствующий. Поэтому ее несколько раз предлагали закрыть и в 1994 году это таки произошло. В то же время в 1960-х станция уже работала только в пиковые часы.

Олдвич существует более 100 лет и активно использовалась во время обеих мировых войн. Она служила надежным укрытием для людей во время бомбардировок.

Фактически, станция закрыта, однако она до сих пор приносит пользу обществу. В течение года музей транспорта Лондона проводит там экскурсии, ведь здесь полностью сохранилось оборудование, хотя оно уже много лет и не выполняет своего назначения. В то же время Олдвич является предметом интереса туристов, ведь здесь царит загадочная и несколько мистическая атмосфера.



Станция метро – призрак в Лондоне / Фото getyourguide

Кстати, особая станция есть также и в Неаполитанском метрополитене – Толедо. Она считается одной из самых красивых станций метро в мире, пишет The Telegraph. Станцию метро Toledo построили в 2012 году. Она расположена на 1 линии Неаполитанского метрополитена. Она является частью проекта "Станция искусства", который призван превращать различные станции метро на произведения искусства.

Какая станция самая глубокая в мире?