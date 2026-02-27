Например, в Лондоне есть станция, которой никто не пользуется. Фактически, она превратилась в призрака, пишет Википедия.
Что известно о станции-призраке?
Станция метро Олдвич или Aldwych – это закрытая станция в метрополитене Лондона. Она расположена прямо в сердце столицы Великобритании. Ее открыли еще в 1907 году.
Станция небольшая, поэтому пассажиропоток здесь был соответствующий. Поэтому ее несколько раз предлагали закрыть и в 1994 году это таки произошло. В то же время в 1960-х станция уже работала только в пиковые часы.
Олдвич существует более 100 лет и активно использовалась во время обеих мировых войн. Она служила надежным укрытием для людей во время бомбардировок.
Фактически, станция закрыта, однако она до сих пор приносит пользу обществу. В течение года музей транспорта Лондона проводит там экскурсии, ведь здесь полностью сохранилось оборудование, хотя оно уже много лет и не выполняет своего назначения. В то же время Олдвич является предметом интереса туристов, ведь здесь царит загадочная и несколько мистическая атмосфера.
Станция метро – призрак в Лондоне / Фото getyourguide
Кстати, особая станция есть также и в Неаполитанском метрополитене – Толедо. Она считается одной из самых красивых станций метро в мире, пишет The Telegraph. Станцию метро Toledo построили в 2012 году. Она расположена на 1 линии Неаполитанского метрополитена. Она является частью проекта "Станция искусства", который призван превращать различные станции метро на произведения искусства.
Какая станция самая глубокая в мире?
- Самая глубокая станция метро долгое время была именно в Украине. Однако "Арсенальная" потеряла свой статус, когда построили одну из подземок в Китае.
- В 2026 году самой глубокой станцией в мире считается "Хуньянцунь" в Чунцине. Именно эта подземка стала рекордсменкой после "Арсенальной" в Киеве.
- "Хуньянцунь" построили в 2022 году. Спуск на нее обычно провоцирует изменение давления, поэтому у пассажиров закладывает уши. Эта станция расположена на глубине 116 метров, что эквивалентно 40 этажам под землей. Спуск на эскалаторе занимает более 10 минут.