Наприклад, у Лондоні є станція, якою ніхто не користується. Фактично, вона перетворилась на привида, пише Вікіпедія.

Що відомо про станцію-привид?

Станція метро Олдвіч або Aldwych – це закрита станція у метрополітені Лондона. Вона розташована просто в серці столиці Великої Британії. Її відкрили ще у 1907 році.

Станція невелика, тож пасажиропотік тут був відповідний. Через це її кілька разів пропонували закрити і у 1994 році це таки сталось. Водночас у 1960-х станція вже працювала тільки у пікові години.

Олдвіч існує понад 100 років та активно використовувалась під час обох світових воєн. Вона слугувала надійним укриттям для людей під час бомбардувань.

Фактично, станція закрита, проте вона досі приносить користь суспільству. Протягом року музей транспорту Лондона проводить там екскурсії, адже тут повністю збереглось обладнання, хоч воно вже багато років і не виконує свого призначення. Водночас Олдвіч є предметом інтересу туристів, адже тут панує загадкова та дещо містична атмосфера.



Станція метро – привид у Лондоні / Фото getyourguide

До речі, особлива станція є також і в Неаполітанському метрополітені – Толедо. Вона вважається однією із найкрасивіших станцій метро у світі, пише The Telegraph. Станцію метро Toledo збудували у 2012 році. Вона розташована на 1 лінії Неаполітанського метрополітену. Вона є частиною проєкту "Станція мистецтва", який покликаний перетворювати різні станції метро на витвори мистецтва.

Яка станція найглибша у світі?