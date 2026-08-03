Не "Океан Эльзы": какой альбом стал самым продаваемым в Украине

До появления стриминговых сервисов успех музыкальных альбомов определялся прежде всего продажами дисков и кассет. Сегодня эти данные собраны в открытых онлайн-архивах, где можно ознакомиться со статистикой по разным странам мира.

Один из таких сайтов заметил блогер Руслан Ляч. Он поделился своей находкой в Threads.

Какие музыкальные альбомы украинцы покупали чаще всего

По данным сайта BestSellingAlbums.org, пятерка самых продаваемых альбомов в Украине выглядит так:

Руслана – "Wild Dances" (более 500 тысяч проданных копий);

Верка Сердючка – "Ха-ра-шо!" (500 тысяч);

Ирина Билык – "Фарбы" (400 тысяч);

"Океан Эльзы" – "Gloria" (более 200 тысяч);

"Океан Эльзы" – "Суперсимметрия" (200 тысяч).

Альбом "Wild Dances" стал самым продаваемым в Украине / Обложка альбома

В то же время Ляч подчеркнул, что эти цифры следует воспринимать с поправкой на масштабы пиратства, которые существовали в Украине в конце 1990-х и в начале 2000-х годов.

Например, в 1997 году из проданных в Украине 63 миллионов дисков и кассет только 6 миллионов попали на рынок официально,

– отметил блогер.

Один из пользователей поинтересовался, почему в рейтинге нет альбомов 2020-х годов. Руслан Ляч объяснил, что с появлением стриминговых сервисов такой показатель перестали учитывать, поэтому рейтинг отражает данные примерно до 2010 года.

Некоторые пользователи также отметили, что ожидали увидеть на первом месте "Океан Эльзы", а не Руслану.