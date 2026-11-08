Одно из них существует еще со времен Киевской Руси: какие 5 городов Буковины являются самыми старыми

Черновицкая область имеет богатую историю, уходящую корнями во времена Киевской Руси и средневековых княжеств. На ее территории расположены города, возникшие сотни лет назад и сохранившие немало свидетельств прошлых эпох.

Некоторые из них известны еще с XI века, другие постепенно развивались как торговые и административные центры Буковины. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Черновицкой области.

Хотин

Хотин считается старейшим городом Черновицкой области. Датой его основания указывают 1002 год. Именно тогда город впервые упоминается в исторических источниках, а в начале XI века эти земли входили в состав Киевской Руси.

Где расположен Хотин: смотрите на карте

Благодаря расположению на правом берегу Днестра поселение имело важное торговое и оборонительное значение. Впоследствии здесь возвели крепость, которая стала одним из самых известных оборонительных сооружений региона.

Особое место в истории Хотина занимает битва 1621 года. Тогда объединенное войско Речи Посполитой и запорожские казаки под предводительством Петра Сагайдачного противостояли османской армии. Эта битва стала одним из самых известных событий в истории города.

Черновцы

Черновцы – областной центр Буковины, история которого уходит корнями в средневековье. Традиционной датой основания города считается 1408 год. Именно 8 октября этого года молдавский князь Александр Добрый издал грамоту, в которой впервые документально упоминаются Черновцы. В ней речь шла о взимании пошлины с львовских купцов, торговавших в городе.

Где находятся Черновцы: смотрите на карте

Особого развития Черновцы достигли во времена Австро-Венгрии. В этот период город превратился в важный культурный и административный центр Буковины.

Кицмань

История Кицмана насчитывает более шести веков. Датой основания города считается 1413 год. Именно тогда поселение впервые упоминается в письменных источниках. Соответствующее упоминание содержится в грамоте молдавского господина Александра Доброго.

Где находится Кицмань: смотрите на карте

В течение последующих веков Кицмань входил в состав Молдавского княжества, а впоследствии оказался под властью Габсбургской монархии. В 1775 году Буковина перешла под контроль Австрии. В XIX веке поселение постепенно развивалось как местный административный и торговый центр.

Кицмань также известен как родина украинского композитора Владимира Ивасюка.

Вашковцы

Вашковцы – что еще один из древнейших городов Черновицкой области. Датой основания и первого письменного упоминания о поселении является 1431 год. Тогда Немирко Чорторийский продал Вашковцы сучавскому дворнику Ивану Купчичу.

Где находятся Вашковцы: смотрите на карте

В 1433 году Вашковцы были переданы молдавскому воеводе Стефану. В течение следующих столетий поселение входило в состав Молдавского княжества, а впоследствии – находилось под властью Австрийской империи. В 1767 году Вашковцы получили Магдебургское право.

Герца

Герца – небольшой город недалеко от украинско-румынской границы, история которого также уходит корнями в XV век. Датой его основания считается 1437 год, когда поселение получило статус города. В то же время первые письменные упоминания о Герце датируются 1408 годом.

Где находится Герца: смотрите на карте

Поселение возникло на пересечении торговых путей, соединявших страны Центральной Европы с портами Дунайско-Черноморского региона. Долгое время Герца входила в состав Молдавского княжества, а впоследствии вошла в состав объединенной Румынии. В 1940 году город вместе с частью Буковины вошел в состав Украинской ССР.