Топ самых странных законов, которые шокируют

Путешествия за границу могут удивить не только пейзажами или местной кухней, но и законами, о существовании которых большинство туристов даже не догадывается. В некоторых странах можно получить штраф за выгул собак без поводка, селфи у достопримечательности или даже за кормление голубей.

Некоторые из этих правил давно стали частью местных традиций, другие были приняты по практическим соображениям, однако для путешественников они до сих пор кажутся невероятными. Emergency Assistance Plus собрали десять самых странных законов мира, которые действуют или формально остаются в силе.

Во Франции нельзя умереть, не имея места на кладбище

В небольшой французской деревне Сарпуренкс из-за нехватки мест на кладбище приняли необычное правило: умирать здесь запрещено тем, кто заранее не приобрел место для захоронения.

Закон носит скорее символический характер, но именно он сделал деревню известной на весь мир.

В Шотландии нельзя ездить верхом на корове в нетрезвом состоянии

Еще один курьезный закон действует в Шотландии. Согласно закону о лицензировании 1872 года, управлять коровой, лошадью или другим животным в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

За нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

В Швейцарии запрещено ходить в горы без одежды

После нескольких громких случаев, когда обнаженные туристы шокировали местных жителей, в некоторых кантонах Швейцарии ввели штрафы за походы в горы без одежды.

Хотя общего запрета на нудизм в стране нет, власти расценивают такие прогулки как нарушение общественного порядка.

Поход в горы Швейцарии / pexels.com

На античные достопримечательности Греции – только без каблуков

Если планируете посетить Акрополь или другие древние достопримечательности Греции, высокие каблуки лучше оставить в отеле.

Власти страны запретили такую обувь на исторических объектах, ведь тонкие каблуки могут повредить многовековые камни.

Античные достопримечательности Греции / pexels.com

В Венеции нельзя кормить голубей

Туристические фото с голубями на площади Святого Марка уже давно не в моде. В Венеции за кормление птиц можно получить немалый штраф.

Причина проста: голуби повреждают исторические здания, а их количество на протяжении многих лет создавало проблемы для города.

В Шри-Ланке запрещены селфи спиной к Будде

В Шри-Ланке очень серьезно относятся к религиозным святыням. Именно поэтому фотографироваться, повернувшись спиной к статуе Будды, считается проявлением неуважения.

Из-за таких фото туристы уже неоднократно попадали в неприятные ситуации.

В Италии владельцы обязаны выгуливать собак

В Турине владельцы собак должны ежедневно выводить своих питомцев на прогулку. Если животное постоянно держать дома, владельцу может грозить штраф до 500 евро.

Владельцы выгуливают собак / pexels.com

В Милане существует закон, обязывающий улыбаться

Один из самых курьезных законов Италии действует именно в Милане. Формально горожане должны улыбаться в общественных местах.

Исключение сделали только для похорон и больниц. Закон практически не применяется, однако официально его так и не отменили.

В Таиланде нельзя выходить из дома без нижнего белья

Этот закон давно стал местной легендой. Формально выходить из дома без нижнего белья запрещено. На практике его почти никогда не применяют, однако он до сих пор фигурирует среди действующих норм.

Прогулки в Таиланде / pexels.com

В ОАЭ можно получить наказание за нецензурную лексику

В Объединенных Арабских Эмиратах нецензурная брань в общественных местах или даже оскорбительные высказывания в социальных сетях могут привести к штрафу или даже уголовной ответственности.

Именно поэтому туристам рекомендуют внимательно следить не только за своим поведением, но и за тем, что они публикуют в интернете.

Даже если часть этих законов применяется редко, они остаются в силе или имеют реальную историческую основу. Поэтому перед поездкой стоит ознакомиться не только с местными традициями, но и с правилами страны, чтобы случайно не нарушить закон из-за привычки, которая дома кажется вполне обыденной.