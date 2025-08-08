Самый большой актерский гонорар в истории кино составляет около 250 миллионов долларов. Его получил герой культовой трилогии, который вместо фиксированной оплаты заключил беспрецедентное соглашение с киностудией.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.

Смотрите также От секс-символа до "Монстра": как Шарлиз Терон уничтожила свою красоту ради самой страшной роли

Кто в истории кино получил самый большой актерский гонорар?

Обладателем самого большого актерского гонорара в истории кино является Киану Ривз. Благодаря своему участию в культовой трилогии "Матрица" он заработал около 250 миллионов долларов.

После феноменального успеха первого фильма актер заключил беспрецедентное соглашение с Warner Brothers. Вместо фиксированного гонорара он договорился о проценте от прибыли следующих двух частей.

Киану Ривз / Фото GettImages

Ривз получал от 10 до 15% от проката "Матрицы: Перезагрузка" и "Матрицы: Революция". Он также имел долю с продаж DVD-дисков, которые были на пике популярности. Всего в прокате эти два фильма собрали более миллиарда долларов и миллионы с продаж DVD-дисков.

Благодаря этой модели прибыль Ривза выросла до около 250 миллионов долларов. Его общий доход превысил даже гонорар Роберта Дауни-младшего, который получил всего 100 миллионов долларов за съемки в фильме "Мстители: Финал".

"Матрица": смотрите трейлер

Заметим, что участие в четвертом фильме тоже принесло Ривзу 14 миллионов долларов, но он не был таким прибыльным, как предыдущие части.

Интересно, что актер передал часть заработанных денег гримерам, каскадерам, дизайнерам костюмов и команде спецэффектов. По слухам, речь идет о более 75 миллионов долларов. Хотя актер никогда этого не подтверждал, но он считал, что именно эти команды создали эффект "Матрицы".

К слову, мало кто знает, но все три части "Властелина колец" снимали одновременно. Часть актеров даже сделала одинаковые татуировки в память об этом периоде, ведь они жили фактически как одна большая семья.