Самый длинный музыкальный клип в мире длится более 4 000 часов: кто его создал

В современном шоу-бизнесе музыкальные клипы - отдельный вид искусства, который направлен на популяризацию песен, исполнителей и, иногда, режиссеров. Но задумывались ли вы, чей музыкальный клип самый длинный?

Например, обычно клипы Леди Гаги длятся около 10 минут, самый длинный клип у Майкла Джексона – 40 минут. Однако абсолютный рекордсмен – клип, продолжительностью более 4 000 часов, сообщает 24 Канал.

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Чей музыкальный клип самый длинный

Самый длинный музыкальный клип зафиксирован Книгой рекордов Гиннеса. Этот ролик длился 4 264 часа, 10 минут и 25 секунд, то есть почти 178 дней. И речь идет о видео группы Twenty One Pilots на песню "Level of Concern". Группа хотела создать бесконечное видео, однако трансляция остановилась, когда барабанщик якобы случайно выключил ее, когда хотел включить гирлянду.

Интересно, что найти полный клип в полном доступе невозможно. Зато в сети есть только короткий клип на эту песню.

Twenty One Pilots – "Level of Concern": смотрите видео

Этот интерактивный трек группа анонсировала в 2020 году и объявила, что к созданию клипа может присоединиться каждый. Для этого нужно было снять и загрузить собственный ролик на сайт группы. Далее видео просматривали модераторы. Если оно было приемлемым, то его присоединяли к предыдущим. Так клип проигрывался непрерывно.