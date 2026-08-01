Его бюджет шокировал Голливуд: какой мультфильм до сих пор остается самым дорогим в истории

Анимационные фильмы давно перестали быть "дешевой" альтернативой большому кино. Над некоторыми фильмами годами работают сотни художников, а их бюджеты могут сравниться с расходами на масштабные блокбастеры.

Впрочем, один рекорд среди всех мильфильмов держится уже более 15 лет и остается непревзойденным, сообщает 24 Канал.

Рекорд, до сих пор никто не избивший

Самым дорогим анимационным фильмом в истории остается вышедший в 2010 году "Рапунцель: Запутанная история" от Disney. По данным Guinness World Records, производство мультфильма обошлось примерно в 260 миллионов долларов и этот рекорд до сих пор не превзошли.

Для сравнения, это больше, чем бюджеты многих голливудских блокбастеров того времени. Даже вышедший в 2026 году "История игрушек 5" с бюджетом около 250 миллионов долларов лишь приблизился к этому показателю, но не смог его превзойти.

Почему "Рапунцель" стоила так дорого?

Причиной рекордного бюджета стал не только масштаб проекта. Работа над мультфильмом продолжалась около шести лет, а за это время Disney несколько раз полностью переделывала концепцию, сценарий и визуальный стиль.

Одной из самых больших технических проблем стали волосы главной героини. По сюжету длина волос Рапунцель достигает около 21 метра, поэтому аниматорам пришлось создать новые программные инструменты, которые могли бы реалистично воспроизводить движение тысяч отдельных прядей.

Для этого Disney разработала специальные технологии анимации и симуляции, которые впоследствии использовались и в других проектах студии. Кроме того, авторы стремились соединить классическую рисованную анимацию с современной компьютерной графикой, чтобы мультфильм напоминал живописные роботы XVIII века.

Именно исследования, эксперименты и новые технологии стали одной из главных причин такого дорогостоящего производства.

Трейлер "Рапунцель: Запутанная история": смотреть видео

Окупился ли рекордный бюджет?

Несмотря на большие издержки, риск оправдался. После премьеры в 2010 году "Рапунцель: Запутанная история" собрала около 600 миллионов долларов в мировом прокате и стала одним из самых успешных анимационных фильмов Disney.

Лента получила номинацию на премию Оскар за песню I See the Light, а ее технологические наработки повлияли на создание следующих мультфильмов студии.