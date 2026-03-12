Тоннель прямо внутри горы: как работает самый маленький метрополитен в мире и сколько там станций
- Самый маленький метрополитен в мире, "Кармелит", расположен в Хайфе, Израиль, и имеет всего 6 станций на 1 линии длиной 2 километров.
- Самый большой метрополитен в мире находится в Нью-Йорке и насчитывает 472 станции с примерно 5 076 000 поездок ежедневно.
В мире существует немало интересных станций метро, которые не только помогают разгрузить дороги, но и хранят интересные истории. Есть целые метрополитены, которые вызывают интерес.
Например, самая маленькая подземная система транспорта называется "Кармелит" и расположена она в Израиле. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этом?
Самый маленький метрополитен расположен в городе Хайфа в Израиле. Он насчитывает совсем немного станций, а точнее 6. Кроме этого, здесь также всего 1 линия, которая простирается на 2 километра.
Метрополитен был открыт в 1959 году. Название происходит от горы Кармель, в которой и проложен тоннель. Фактически, эта система подземного транспорта соединяет верхнюю и нижнюю часть города. Перепад между высотами составляет 268 метров.
Станция метро в "Кармелите" / Фото Википедии
Управление поездами полностью компьютеризировано. Они обязательно останавливаются на каждой станции.
Интересно! Ежедневно "Кармелит" перевозит 2 тысячи пассажиров. Это сравнительно немного, однако стоит учитывать, что этот метрополитен в целом не рассчитан на значительное количество пассажиров.
Во время конфликтов, которые вспыхивали между Израилем и другими участниками, станции использовались как бомбоубежища.
Какой метрополитен считается самым большим?
В противовес самому маленькому метрополитену существует самый большой. Говорится о системе подземного транспорта Нью-Йорка, которая насчитывает 472 станции, пишет Википедия.
Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик: ежедневно регистрируется примерно 5 076 000 поездок на метро.
В нью-йоркском метрополитене разница между "линией" и "маршрутом" является существенной. Маршруты претерпевали многочисленные изменения в связи с введением новых соединительных участков между различными линиями.
Какая подземка является старейшей в мире?
- Первым метрополитеном в мире считается Лондонский. Его открыли 10 января 1863, то есть по состоянию на 2026 год ему уже 163 года. Этот метрополитен является старейшим в мире.
- Метрополитен в Лондоне сначала имел одну линию, которая соединяла Паддингтон и Фаррингдон. Она носила название "Столичная железная дорога" и простиралась на 6 километров.
- Идея создать метро появилась из-за желания уменьшить количество пробок, которые формировались из-за конских экипажей. Первая линия соединяла два железнодорожных вокзала.