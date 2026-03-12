Тоннель прямо внутри горы: как работает самый маленький метрополитен в мире и сколько там станций

В мире существует немало интересных станций метро, которые не только помогают разгрузить дороги, но и хранят интересные истории. Есть целые метрополитены, которые вызывают интерес.

Например, самая маленькая подземная система транспорта называется "Кармелит" и расположена она в Израиле. Об этом пишет Википедия.

Что известно об этом?

Самый маленький метрополитен расположен в городе Хайфа в Израиле. Он насчитывает совсем немного станций, а точнее 6. Кроме этого, здесь также всего 1 линия, которая простирается на 2 километра.

Метрополитен был открыт в 1959 году. Название происходит от горы Кармель, в которой и проложен тоннель. Фактически, эта система подземного транспорта соединяет верхнюю и нижнюю часть города. Перепад между высотами составляет 268 метров.



Станция метро в "Кармелите" / Фото Википедии

Управление поездами полностью компьютеризировано. Они обязательно останавливаются на каждой станции.

Интересно! Ежедневно "Кармелит" перевозит 2 тысячи пассажиров. Это сравнительно немного, однако стоит учитывать, что этот метрополитен в целом не рассчитан на значительное количество пассажиров.

Во время конфликтов, которые вспыхивали между Израилем и другими участниками, станции использовались как бомбоубежища.

Какой метрополитен считается самым большим?

В противовес самому маленькому метрополитену существует самый большой. Говорится о системе подземного транспорта Нью-Йорка, которая насчитывает 472 станции, пишет Википедия.

Станции этого метрополитена стратегически расположены в районах Манхэттен, Бруклин, Квинс и Бронкс. Примечательно, что примерно 40% железнодорожных путей являются надземными, тогда как остальные 60% проходят под землей. Система имеет впечатляющий трафик: ежедневно регистрируется примерно 5 076 000 поездок на метро.

В нью-йоркском метрополитене разница между "линией" и "маршрутом" является существенной. Маршруты претерпевали многочисленные изменения в связи с введением новых соединительных участков между различными линиями.

Какая подземка является старейшей в мире?