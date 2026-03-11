Например, он был женат на Энн Хэтэуэй, которая была на 7 лет старше. Об этом пишет Википедия.

Смотрите также Этот школьный пример сбивает с толку всех: где "подводный камень"

Какой была жена Шекспира?

Различные исследователи высказывают разные мнения относительно того, какой была жена классика английской литературы. Известно, что они поженились в 1582 году. На тот момент Энн было уже 26 лет, а Шекспиру 18.



Энн Хэтэуэй была старше мужа / Фото Википедии

Считается, что она вышла замуж уже беременной, поэтому брак мог быть навязанным. Кстати, Энн родила через 6 месяцев после этого. Кроме этого, сохранились документы о выдаче разрешения на свадьбу "Уильяму Шекспиру" и некой "Энн Уэйтли", поэтому предполагают, что у него могли быть отношения с двумя женщинами, и жениться на Энн он не собирался.

В то же время рядом существует мнение, что "Вейтли" – это просто описка. Однако также в завещании ее отца она вообще названа как "Агнес Хэтэуэй".

Шекспир мог ненавидеть Энн Хэтэуэй и считать, что она заманила его в ловушку. Такое мнение не отвергают некоторые ученые, однако также есть те, кто верит, что их разница в возрасте свидетельствует о том, что мужчина наоборот сам добивался ее, а это ставит под сомнение и его ненависть.

Значительную часть супружеской жизни Шекспир жил в Лондоне, писал и ставил свои пьесы, а она оставалась в Стратфорде.

В браке с поэтом женщина родила троих детей.

Что известно о Уильяме Шекспире?

Уильям Шекспир – классик английской литературы, автор культовых пьес. Он был действительно незаурядной личностью. В частности, никогда не учился в университете, однако имел живой ум и был очень интеллектуальным. Кроме этого, у Шекспира была идеальная память, пишет dovidka.

Он имел широкий круг интересов. Прекрасно знал английскую историю, философию, юриспруденцию, разбирался в навигации, тонкостях международной дипломатии, медицины.

Его ближайшим доверенным лицом был не кто иной, как Генри Рисли, третий граф Саутгемптон.

Кем была первая миллионерша Украины?