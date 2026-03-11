Эту математическую головоломку опубликовал в соцсети X пользователь BreakTheSilos.

Какое уравнение вызывает споры в сети?

Школьный пример, который разделил пользователей сети, имеет такой вид: 6 × 6 - 6 ÷ 6. В комментариях под заметкой пользователи предлагали различные варианты ответа.

Некоторые считали, что в финальном результате должно получиться 5, другие же убеждали, что решение – 35 или даже 36.

Уравнение, которое поставило пользователей в тупик / Фото пользователя BreakTheSilos

Однако, чтобы получить правильный результат, нужно вспомнить правило порядка выполнения математических действий, известное по аббревиатуре PEMDAS:

скобки (Parentheses);

степени (Exponents);

умножение (Multiplication);

деление (Division);

сложение (Addition);

вычитание (Subtraction).

В этом примере нет ни скобок, ни степеней, поэтому сначала выполняем умножение: 6 × 6 = 36. После этого нужно выполнить деление: 6 ÷ 6 = 1. Последним шагом является вычитание: 36 - 1, что дает правильный ответ – 35.

За решение каких математических задач платят миллионы?

В 2000 году Институт математики Клея в Кембридже, штат Массачусетс, учредил семь премиальных задач. Они были выбраны Научным консультативным советом ИМК после консультаций с ведущими математиками мира. Отбирали классические и исторически значимые вопросы, которые годами оставались нерешенными.

Совет директоров Института математики Клея назначил за решение каждой проблемы премию в 1 миллион долларов.

За решение некоторых математических задач готовы платить миллионы / Фото Unsplash

По состоянию на март 2026 года только одна из семи "проблем тысячелетия" официально считается решенной – это гипотеза Пуанкаре. Интересно, что математик Григорий Перельман, который нашел решение, отказался от премии в 1 миллион долларов.

Какая есть еще математическая головоломка на внимательность?