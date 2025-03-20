Сериал "Разрыв" случайно сделал рекламу финской компании Lumon – теперь там бум вакансий

После выхода второго сезона сериала "Разрыв" настоящая финская компания Lumon, которая занимается производством и продажей товаров из стекла, неожиданно оказалась в центре внимания. К ним посыпались сотни резюме от фанатов сериала, которые путают ее с вымышленной корпорацией.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как сериал "Разрыв" повлиял на реальную компанию Lumon

Согласно данным издания, последнее объявление о работе в реальной компании Lumon получило более 200 отзывов, что в четыре раза больше, чем обычно. Большинство кандидатов отметили, что подали заявку только из-за своей любви к сериалу.

Кроме того, владельцы компании также часто получают в соцсетях шуточные обвинения в том, что они издеваются над работниками.

Сериал "Разрыв": смотрите трейлер второго сезона

На прошлой неделе настоящая Lumon опубликовала сообщение в блоге с названием "Какая разница между Lumon Group и Lumon Industries?".

Мы приветствуем вас и хотим дать немного разъяснений: мы имеем такое же название, как и антагонистическая корпорация из одного из крупнейших стриминговых сериалов всех времен. Но на этом сходство заканчивается,

– говорится в сообщении.

Кроме того, другие компании с подобным названием, такие как Lumon Dental из Детройта, также получили значительное внимание, в частности на LinkedIn, где их количество подписчиков выросло до 6 000 после выхода сериала, который стал самым популярным в истории Apple TV+.

К слову, на Netflix среди украинцев стал популярным новый боевик "Электрический штат". События фильма разворачиваются в 1997 году в альтернативной футуристической версии истории, где мир пережил глобальную техногенную катастрофу.