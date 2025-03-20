Серіал "Розрив" випадково зробив рекламу фінській компанії Lumon – тепер там бум вакансій

Після виходу другого сезону серіалу "Розрив" справжня фінська компанія Lumon, яка займається виробництвом та продажем товарів зі скла, несподівано опинилася в центрі уваги. До них посипалися сотні резюме від фанатів серіалу, які плутають її з вигаданою корпорацією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як серіал "Розрив" вплинув на реальну компанію Lumon

Згідно з даними видання, останнє оголошення про роботу в реальній компанії Lumon отримало понад 200 відгуків, що в чотири рази більше, ніж зазвичай. Більшість кандидатів зазначили, що подали заявку лише через свою любов до серіалу.

Крім того, власники компанії також часто отримують в соцмережах жартівливі звинувачення в тому, що вони знущаються з працівників.

Серіал "Розрив": дивіться трейлер другого сезону

Минулого тижня справжня Lumon опублікувала допис у блозі з назвою "Яка різниця між Lumon Group і Lumon Industries?".

Ми вітаємо вас і хочемо дати трохи роз’яснень: ми маємо таку саму назву, як і антагоністична корпорація з одного з найбільших стримінгових серіалів усіх часів. Але на цьому схожість закінчується,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, інші компанії з подібною назвою, такі як Lumon Dental з Детройту, також отримали значну увагу, зокрема на LinkedIn, де їхня кількість підписників зросла до 6 000 після виходу серіалу, який став найпопулярнішим у історії Apple TV+.

До слова, на Netflix серед українців став популярним новий бойовик "Електричний штат". Події фільму розгортаються у 1997 році в альтернативній футуристичній версії історії, де світ пережив глобальну техногенну катастрофу.