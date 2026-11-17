Старинные университеты кажутся нам почти ритуально тихими, а их стены – нерушимыми. Мы можем лишь догадываться, что на самом деле происходит за ними, но точно знаем, что в их стенах часто решается будущее западной цивилизации.

Здесь рождаются философские идеи, знакомятся будущие министры и президенты, но в то же время вербуют шпионов и принимают деньги сомнительного происхождения. Об таких тайнах рассказывает роман "Шпион один на один" Чарльза Бомонта, бывшего оперативника британской разведки МИ-6, который двадцать лет работал под прикрытием в разных уголках мира, а на украинском языке книга выходит в издательстве #книголав в переводе Виктории Зенгвы, передает 24 Канал.

Как университетские знакомства влияют на политику

Оксфорд старше большинства европейских государств и давно стал не только учебным заведением. По данным самого университета, его выпускниками стали 31 британский премьер-министр. В то же время важную роль играет не только образование, но и знакомства, которые студенты завязывают во время учебы.

Университетская среда помогает налаживать связи с людьми, которые впоследствии занимают высокие посты в правительстве, банках и СМИ. Такие знакомства могут сохраняться десятилетиями и влиять на карьеру и важные решения.

Этим пользуются не только те, кто стремится построить успешную карьеру. В 1930-х годах советская разведка завербовала нескольких студентов Кембриджского университета. Впоследствии они получили должности в британской дипломатии и спецслужбах и на протяжении многих лет передавали секретную информацию в Москву. Эта группа стала известна как "Кембриджская пятерка".

Оксфорд / Фото Unsplash

Самым известным ее участником был Ким Филби. Он даже возглавлял подразделение МИ-6, которое должно было бороться с советским шпионажем.

О влиянии университетских связей знает и главный герой романа Чарльза Бомонта Саймон Шарман. Он не происходил из зажиточной семьи, поэтому во время учебы в Оксфорде придумывал себе биографию. В частности, намекал на семейное поместье и пони. Когда один из профессоров ошибочно решил, что Саймон – еврей, тот не стал его поправлять.

Впоследствии герой понял, что умение играть разные роли он приобрел еще в университете. Работа в МИ-6 лишь помогла ему отточить этот навык.

Как большие пожертвования могут навредить репутации университетов

Университетам постоянно нужны средства на исследования, стипендии и новые корпуса. Поэтому большие пожертвования для них имеют огромное значение. Однако иногда учебные заведения не уделяют достаточного внимания тому, откуда именно поступают эти деньги.

Такой случай произошел в 2011 году. Тогда директор Лондонской школы экономики Говард Дэвис подал в отставку после скандала, связанного с пожертвованием в размере 1,5 миллиона фунтов. Деньги поступили от фонда, который возглавлял сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Еще одна громкая история произошла в 2019 году в Массачусетском технологическом институте. Тогда в отставку подал директор Медиалаборатории Джои Ито. Причиной стало расследование журналистов, которые выяснили, что лаборатория получала деньги от финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

Университет официально внес Эпштейна в список нежелательных доноров, однако его пожертвования оформлялись как анонимные. Впоследствии руководство учреждения признало, что в течение 20 лет получило от него около 800 тысяч долларов.

Университеты порой не уделяют достаточного внимания происхождению средств / Фото Unsplash

Подобные истории показывают, что даже известные учреждения могут закрывать глаза на сомнительные связи ради финансовой поддержки и сохранения собственной репутации.

Эту тему также затрагивает сериал "Хромые лошади" с Гэри Олдманом, снятый по романам Мика Херрона. В центре сюжета – агенты британской спецслужбы MI5, которых после профессиональных неудач переводят в малоизвестный отдел в надежде, что они уйдут сами.

В сериале также показывают политиков и чиновников, которые используют спецслужбы для собственной карьеры. Интересно, что сам Мик Херрон учился в оксфордском Беллиол-колледже одновременно с Борисом Джонсоном. Писатель рассказывал, что образ политика Питера Джадда создавал как портрет привилегированного, самовлюбленного и беспринципного карьериста.

Первый сезон "Хромых лошадей" вышел весной 2022 года. Именно в этот период происходят события романа "Шпион один на один".

"Хромые лошади": смотрите трейлер

Как роман "Шпион один на один" связан с реальными событиями

В романе Чарльза Бомонта история также начинается с сомнительного пожертвования. События разворачиваются весной 2022 года. Главный герой, 50-летний Саймон Шарман, уже ушел из разведки, а его собственный бизнес оказался на грани банкротства.

Неожиданно он получает заказ: проверить российского олигарха и бывшего сотрудника КГБ Георгия Сидорова, который пообещал передать Оксфордскому университету сотни миллионов фунтов.

В ходе расследования Саймон находит информацию о загадочных ежемесячных платежах. Они прекратились именно в месяц смерти бывшего профессора Оксфорда Питера Маккензи, который в свое время преподавал у Саймона. Также герой выясняет, что название компании, через которую Сидоров проводил операции, представляет собой измененный латинский девиз с герба Оксфордского университета.

Питер Маккензи был влиятельным историком и советником британского премьер-министра. Он помогал отдельным студентам строить карьеру и поддерживал тех, кто ему нравился. Саймон в этот круг не попал. Когда-то он обратился к профессору за помощью, но ВОТ выдвинул требование, на которое юноша не согласился. Этот случай герой помнил на протяжении следующих 30 лет.

"Шпион один на один" / Фото #книголав

Теперь Саймону приходится вновь общаться с бывшими однокурсниками, которые уже стали влиятельными людьми. Среди них – Сара дю Кейн, его первая любовь, которая сейчас работает профессором в Оксфорде и тайно консультирует британскую разведку по вопросам России.

Что больше герой узнает о деле, тем опаснее оно становится. В романе также есть детали, которые свидетельствуют об опыте автора в работе спецслужб. Например, Саймон пытается определить, следят ли за ним, по обуви, ведь он понимает, что куртку можно сменить, а вот переобуться посреди операции значительно сложнее.

События романа вымышленные, однако проблема, о которой пишет Бомонт, имеет реальную основу. В 2020 году парламентский комитет Великобритании по вопросам разведки и безопасности обнародовал так называемый "российский доклад".

В нем говорилось о том, что британские власти на протяжении многих лет позволяли российским олигархам, связанным с Владимиром Путиным, укреплять свои позиции в стране. При этом происхождение их состояний зачастую не становилось предметом должного внимания.

Среди тех, кто получал деньги от российских богачей, комитет назвал PR-агентства, благотворительные фонды, политиков, а также академические и культурные учреждения.

Для украинских читателей роман имеет еще один важный контекст. В нем упоминаются украинские беженцы, которых главный герой видит на европейских вокзалах. Кроме того, финал истории происходит во Львове. Сам Чарльз Бомонт посвятил свой дебютный роман украинцам, борющимся за свободу.

"Шпион один на один" – это не только история о работе разведки и поиске правды. Роман показывает, как грязные деньги и дружба между "своими" делают государство уязвимым. И о человеке, который, несмотря на собственные раны и стыд, решается пойти против системы.