Если бы "Гарри Поттера" написала типичная украинская мама: в Threads придумали самые забавные советы

В социальной сети Threads стал вирусным шутливый вопрос, который сразу же подхватили десятки пользователей. Украинцев попросили представить, каким был бы "Гарри Поттер", если бы его написала украинская мама, и ответы оказались удивительно жизненными.

24 Канал собрал самые смешные варианты из поста @khrystiuk_oksana в социальной сети Threads. Здесь и шапка, без которой Гарри Поттеру никуда , и наставления об учебе, и фразы, которые каждый хотя бы раз слышал в детстве.

Самые смешные фразы

Автор поста спросила: "Поттерманы, если бы „Гарри Поттера“ написала украинская мама, какую жизненную мудрость она обязательно добавила бы?".

Комментарии не заставили себя ждать. Чаще всего украинцы вспоминали бессмертный материнский совет о шапке. Пользователи писали: "Надевай шапку", "Надень шапку", "Надень шапку". Похоже, даже плащ-невидимка не спас бы Гарри от этого напоминания.

Не менее популярной стала и тема учебы. Одна из пользовательниц пошутила: "А я же говорила, что надо учиться. Вот Гермиона – отличница, а ты...".

Многие украинцы предложили в комментариях и знакомые бытовые фразы. Например: "Закрой рот и ешь суп, Гарри", "Не надо мне твоих "Экспелиармусов", покажи лучше, помыл ли ты руки, когда пришел с улицы", "Тарелку после гречки мыть сразу!".

А еще один пользователь предположил, что в книге вполне могла бы появиться знаменитая реплика: "А г*вна на лопате не хочешь?".

Другой добавил, что без числомагии будущее Гарри было бы совсем неутешительным: "Без числомагии твое будущее будет печальным и страшным, и никакое предсказание здесь не поможет".

Некоторые решили, что даже в Хогвартсе украинская мама не оставила бы ребенка без домашней еды. Один из пользователей написал: "Гарри, сова принесет голубцы в пакете от чипсов, не благодари. И Рону тоже дай". А другой пошутил: "Гарри, не трогай Философский камень. Это на праздники".

Не забыли и об украинских реалиях последних лет. Один из комментариев звучит так: "Помни правило двух стен". А еще один пользователь придумал современный способ распознать темного волшебника: "Гарри, темных волшебников узнают не по Метке смерти, а по тому, как они тянут каждую букву "а".

Нашлось место и для юмора о главном антагонисте саги. Один из самых популярных комментариев звучит так: "Блин, как по мне, то что там, что здесь – суть одна: все сидят и ждут, пока сдохнет ВолдеМорда и все пожиратели выдохнут".

Похоже, пользователям настолько понравилась эта идея, что они уже шутят: если бы Джоан Роулинг писала книгу в украинской семье, Гарри Поттер научился бы не только колдовать, но и без напоминаний надевать шапку, доедать суп и не спорить с мамой.