Новый гастротренд удивил миллионы: сэндвич готовят прямо в пакете с чипсами

Похоже, у обычных бутербродов появился неожиданный конкурент. В TikTok набирает популярность рецепт, для которого понадобятся не ломтики хлеба, а пакет чипсов.

В чем секрет его популярности? Как приготовить это модное блюдо – в этом разбирались в FOOD and WINE.

Что такое chip bag sandwich?

Популярный сэндвич фактически представляет собой своеобразный салат без хлеба. Для него мелко нарезают все ингредиенты, смешивают их с соусом, а затем добавляют в пакет картофельных чипсов.

Перед подачей чипсы немного разламывают, перемешивают с начинкой и едят вилкой прямо из упаковки.

Именно это блюдо первыми популяризировали в американском заведении Yaphank Deli на Лонг-Айленде. После этого видео с необычным "сэндвичем" начало набирать миллионы просмотров в TikTok и инстаграме.

Как готовят хитовый сэндвич: смотрите видео @yellowbellykelly

Что добавляют внутрь?

В пакет добавляют:

салями;

ветчину;

сыр проволоне;

листья салата айсберг;

помидоры;

красный лук;

растительное масло; уксус;

соль и перец.

Все это смешивают с чипсами со вкусом соли и уксуса. Впрочем, пользователи соцсетей быстро начали придумывать собственные версии.

В блюдо добавляют курицу, бекон, сыр чеддер, шпинат, медово-горчичный соус, сушеные томаты, острый перец или даже используют чипсы со вкусом барбекю вместо классических.

Как его готовят?

Сначала все ингредиенты нарезают небольшими кубиками, чтобы их было удобно есть вилкой. Затем смешивают с заправкой. Только перед подачей открывают пакет чипсов, немного измельчают их, добавляют начинку обратно в пакет и еще раз все перемешивают.

Есть нужно сразу, иначе чипсы быстро потеряют свою хрусткость.

Именно простота приготовления, минимум посуды и необычная подача сделали chip bag sandwich одним из самых обсуждаемых кулинарных трендов этого лета.