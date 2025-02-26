Сколько языков знали украинские писатели: кое-кому удалось овладеть аж 70
Украинские писатели и ученые прошлого поражали не только своим творчеством, но и невероятными лингвистическими способностями. Оказывается, что некоторые из известных фигур владел аж 70 языками.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @savych3 в TikTok.
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На скольких языках могли разговаривать писатели
Так, философ и просветитель Григорий Сковорода владел семью языками. Литературоведы отмечают, что среди них были латынь, греческий, польский и немецкий.
Леся Украинка, одна из самых выдающихся поэтесс Украины, знала 10 языков, в частности английский, французский (владела им лучше, чем русским), итальянский, латынь и греческий.
Сколько языков знали писатели: смотрите видео
Поэт Михаил Драй-Хмара владел 19 языками, в частности польским, кашубским, чешским, сербским, хорватским, болгарским (кроме того, знал он ряд древних языков – старославянский, древнегреческий, латынь, санскрит), а литературовед и поэт Николай Зеров – 20.
Настоящим полиглотом был и Иван Франко, который знал 14 языков, что помогло ему переводить произведения мировой литературы на украинский.
Но абсолютный рекорд среди украинцев принадлежит Агафангелу Крымскому – востоковеду, писателю и академику. За свою жизнь он смог выучить около 70 языков, что делает его одним из самых выдающихся полиглотов в мире.