Сколько языков знали украинские писатели: кое-кому удалось овладеть аж 70

Украинские писатели и ученые прошлого поражали не только своим творчеством, но и невероятными лингвистическими способностями. Оказывается, что некоторые из известных фигур владел аж 70 языками.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @savych3 в TikTok.

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На скольких языках могли разговаривать писатели

Так, философ и просветитель Григорий Сковорода владел семью языками. Литературоведы отмечают, что среди них были латынь, греческий, польский и немецкий.

Леся Украинка, одна из самых выдающихся поэтесс Украины, знала 10 языков, в частности английский, французский (владела им лучше, чем русским), итальянский, латынь и греческий.

Сколько языков знали писатели: смотрите видео

Поэт Михаил Драй-Хмара владел 19 языками, в частности польским, кашубским, чешским, сербским, хорватским, болгарским (кроме того, знал он ряд древних языков – старославянский, древнегреческий, латынь, санскрит), а литературовед и поэт Николай Зеров – 20.

Настоящим полиглотом был и Иван Франко, который знал 14 языков, что помогло ему переводить произведения мировой литературы на украинский.

Но абсолютный рекорд среди украинцев принадлежит Агафангелу Крымскому – востоковеду, писателю и академику. За свою жизнь он смог выучить около 70 языков, что делает его одним из самых выдающихся полиглотов в мире.