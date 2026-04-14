Михримах-султан была не единственной: сколько на самом деле имел дочерей Сулейман Великолепный
- Михримах была единственной дочерью Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан, а существование другой дочери, Разие-султан, остается под вопросом из-за нехватки достоверных источников.
- Михримах-султан, которая считается единственной дочерью султана, имела значительное влияние в Османской империи, была советницей своего отца Сулеймана, финансировала государственные проекты, а после смерти Хюррем-султан стала главной женщиной при дворе.
Всем известно о дочери султана Сулеймана Великолепного – Михримах. Впрочем совсем мало информации о другой дочери султана – Разие. Кое-где ее существование вообще сопровождается спорами, жила ли на самом деле такая султана. Впрочем такую неизвестность о второй дочери Сулеймана можно объяснить тем, что скорее всего она умерла довольно рано и не имела такого влияния, как Михримах-султан.
Почему Михримах-султан не единственная дочь Сулеймана Великолепного и почему о других дочерях султана известно мало
Читайте также Этот простой трюк из Бразилии сделает ваш кофе мягче и вкуснее
Сколько дочерей было у султана Сулеймана?
В публикации "Süleyman and Mihrimah: The Favorite's Daughter" от Brill сказано прямо, что Михримах является единственной дочерью Сулеймана и Хюррем.
Однако по разным источникам, которые исторически задокументированы, у Великолепного султана было 2 дочерей. Кроме Михримах, это была еще и Разие-султан, о которой известно мало.
Разные данные из Википедии свидетельствуют о том, что Разие-султан могла родиться где-то примерно в 1525 году в Стамбуле и могла быть дочерью султана и Махидевран-султан.
- Часть историков допускает, что Разие могла существовать, однако другие прямо ставят это под вопрос из-за отсутствия достоверных упоминаний в хрониках. По версии, базирующейся на более поздних источниках, она вышла замуж за поэта и государственного деятеля Ташлыджалы Яхью-бея и имела двух дочерей. Умерла султана, вероятно, около 1570 года, а местом ее захоронения называют тюрбе Яхьи-эфенди в Стамбуле.
- Зато есть версия, что султана на самом деле умерла довольно рано, из-за чего данные о ней часто почти не фиксировались в источниках. Ведь из-за преждевременной смерти она не осталась следа в истории, по сравнению с Михримах султан, которая дожила до взрослого возраста и даже играла определенную роль в политике.
Почему Михримах-султан была почти на уровне шехзаде?
На сайте Topkapi Palace говорится о том, что Михримах-султан родилась в период наибольшего расцвета Османской империи и была единственной дочерью Сулеймана I и Хюррем-султан (Роксоланы).
- Известно, что с юных лет Михримах получила образование, а воспитывали ее в соответствии со статусом ее отца – как часть элиты, способную ориентироваться в политике и государственных делах.
- В 17 лет ее выдали за Рустема-пашу, брак которых стал скорее стал стратегическим союзом для укрепления позиции правящей династии.
- Да и сама Михримах не оставалась в стороне от управления империей: была близкой советницей своего отца, финансировала государственные проекты и военные кампании.
А после того, как умерла Хюррем-султан, влияние Михримах только возросло, ведь она стала главной женщиной при дворе. А когда на трон взошел ее брат Селим, то Михримах выполняла роль, подобную валиде-султан, а именно руководила гаремом, консультировала правителя и поддерживала дипломатические связи.
Что известно о Хюррем-султан?
Настоящее имя Роксоланы на самом деле неизвестно, хотя существует версия, что ее могли звать Анастасия Лисовская. Кроме того, достаточно неизвестно и из какой страны приехала девушка в Османскую империю. За это место соревнуется несколько стран. Свое уже турецкое имя – Хюррем – султана получила в гареме, а означало оно "веселая" или "улыбающаяся".
В общем Роксолана прошла путь от наложницы до законной жены султана, что было в то время беспрецедентным случаем. Сам султан Сулейман I Великолепный создал для нее даже отдельный титул "хасеки-султан".
Хюррем могла влиять на государственные дела: принимала послов, переписывалась с правителями и финансировала масштабные проекты. В отсутствие султана она фактически участвовала в управлении империей.