Тайна львовских львов: почему их в городе более 4 тысяч

Если попытаться сосчитать всех львов во Львове, вряд ли хватит даже нескольких дней. Они сидят на фасадах домов, охраняют входы в храмы и дворцы, выглядывают с балконов, гербов, колодцев и даже дверных ручек.

По оценкам исследователей, в городе сегодня насчитывается более 4,5 тысячи скульптур и изображений львов. Но почему-то именно это животное стало главным символом Львова, выяснял 24 Канал.

Город назвали не в честь животного?

Многие считают, что Львов получил свое название из-за большого количества львов. На самом деле все было наоборот.

Город назвали в честь князя Льва Даниловича – сына короля Данила Галицкого, который основал Львов в XIII веке. Именно от его имени происходит название города, а лев постепенно стал родовым символом князя, а впоследствии и всего Львова.

Уже в XIV веке изображение льва использовали в качестве территориального герба Галицко-Волынского государства, а позже оно закрепилось и в городском гербе Львова.

Почему львов так много?

Сегодня во Львове львов можно найти буквально на каждом шагу. Они украшают фасады каменных домов, фонтаны, надгробия, ворота, лестницы, скамейки, витражи и даже дверные накладки.

По данным многолетнего проекта "Львы Львова", который возглавлял директор художественного салона "Равлик" Юрий Гайда, в городе насчитывается более 4,5 тысячи изображений и скульптур львов.

Это первое систематизированное исследование, которое длилось шесть лет. Исследователи находили как огромные четырехметровые скульптуры, так и крошечных львов размером всего 2,5 сантиметра.

У каждого льва – своя история. Львовские львы совсем не похожи друг на друга. Одни держат гербы, другие – книги или мечи, есть крылатые львы, улыбающиеся, грустные, сторожевые и даже такие, что напоминают сказочных существ.

Одним из самых старых считается лев Лоренцовича, созданный в 1591 году. Сегодня его можно увидеть в Итальянском дворике на площади Рынок. Когда-то эта скульптура стояла возле старой Ратуши и держала герб львовской семьи Лоренцовичей.

По легенде, каменного льва подарили после того, как представитель этой семьи спас львовского бургомистра.

Лев Лоренцовича / ilvivyanyn.com

Еще один необычный обитатель города стоит возле Латинского кафедрального собора. Его называют единственным львом, который улыбается. Именно возле него туристы часто останавливаются, чтобы сфотографироваться.

Несмотря на тысячи скульптур, исследователи убеждены, что точное количество львов назвать практически невозможно. Ежегодно во время реставрации старых зданий находят новые декоративные элементы, которые раньше никто не замечал.

Интересно, что рекордную концентрацию львов можно увидеть даже не на площади Рынок, а на главном корпусе Львовской политехники. По словам исследователей университета, фасад и внутреннее убранство здания украшают сотни изображений царя зверей. Недаром Львов давно называют городом львов.

Львы во Львовской политехнике / Львовская политехника