Большинство делает это неправильно: эксперты назвали точное время заваривания чая

Чашка хорошо заваренного чая – простое повседневное удовольствие для миллионов людей по всему миру. В то же время далеко не все знают, сколько именно времени нужно настаивать напиток, чтобы он имел насыщенный вкус, но не был горьким.

Эксперты компании Bigelow Tea Company, специализирующейся на чайных смесях с 1945 года, рассказали изданию EatingWell, сколько времени следует заваривать различные сорта чая.

Сколько времени заваривать чай

Продолжительность заваривания зависит прежде всего от вида напитка. Эксперты рекомендуют следующие промежутки времени:

черный чай – 2 – 4 минуты;

улун – 2 – 4 минуты;

зеленый чай – 3 минуты;

травяной чай – 4 минуты.

При этом стоит обращать внимание на рекомендации производителя, которые обычно указаны на упаковке. Если же вам больше нравится более крепкий или, наоборот, более мягкий вкус, время заваривания можно менять в соответствии с собственными предпочтениями.

Более длительное время заваривания черного и зеленого чая обычно приводит к получению более крепких и насыщенных чашек чая, в то время как более короткое время заваривания приводит к получению более деликатного чая,

– отметили в Bigelow.

Важно правильно заваривать чай / Фото Unsplash

В то же время слишком короткая процедура заваривания может сделать чай недостаточно насыщенным. Однако оставлять пакетик в чашке надолго также не стоит.

Дело в том, что длительная заварка в сочетании с высокой температурой воды может способствовать выделению избытка танинов. Вместе с другими полифенолами они придают чаю его антиоксидантные свойства, однако также делают напиток горьким.

Как заваривать холодный чай

Для приготовления холодного чая в Bigelow рекомендуют использовать один чайный пакетик на один стакан кипятка. Если же готовить сразу 8 стаканов напитка, понадобится 4 – 6 пакетиков.

Заваривать чай рекомендуется в течение 3 – 5 минут. По желанию его можно настаивать дольше, если вы предпочитаете более насыщенный вкус.

В компании отмечают, что более длительная заварка может быть уместна для холодного чая, поскольку лед со временем несколько разбавляет напиток.

Не менее важной для вкуса чая является температура воды. В Bigelow рекомендуют использовать свежую воду, нагретую до температуры кипения или чуть ниже.