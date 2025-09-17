Название группы "Скрябин" появилось совершенно случайно. Началось все еще в конце 80-х, когда молодые музыканты делали первые шаги на сцене.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Dystreit.

Смотрите также Не Колумб: кто на самом деле первым открыл Америку

Как возникло название группы "Скрябин"?

История легендарной украинской группы "Скрябин" началась в конце 80-х годов, когда молодые музыканты увлекались синт-попом и вдохновлялись The Cure и Depeche Mode.

В 1989 году они записали свой первый альбом, а затем решили снять 9-минутный артхаусный фильм, режиссером которого стал Владимир Зайковский.

Первый фильм-клип группы "Скрябин": смотрите видео

Зайковский намеревался отправить его на авангардный фестиваль кино. Для того, чтобы это сделать, нужно было указать название коллектива.

В составе группы тогда были Андрей Кузьменко "Кузьма", Ростислав Домишевский "Рой", Сергей Гера "Шура", Игорь Яцишин и Александр Скрябин "Скряба". Именно последний в тот день не появился на студии, и остальные участники группы тогда сказали, чтобы видео подписали "Скрябин".

Сначала это было шуткой, но впоследствии участники группы ничего лучше не смогли придумать и название прижилось.

Кем был Александр Скрябин?

Ростислав Домишевский в эфире Украинского радио рассказал, что несмотря на то, что группа получила название в честь Александра Скрябина, он не был лидером. По словам "Роя", Саша Скрябин был душой и сердцем коллектива. Однако он не был музыкантом и автором песен.

Домишевский поделился, что Скрябин работал во Дворце культуры "Кристалл" на дискотеке и приносил в студию оборудование для записей. В то же время именно Кузьменко был лидером проекта "Скрябин", именно он был его "локомотивом".

Как появилось название группы "Океан Эльзы"?