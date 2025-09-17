Почему группа "Скрябин" имеет именно такое название: неожиданная история
- Название группы "Скрябин" возникло случайно в 1989 году.
- Андрей Кузьменко был лидером и "локомотивом" коллектива.
Название группы "Скрябин" появилось совершенно случайно. Началось все еще в конце 80-х, когда молодые музыканты делали первые шаги на сцене.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Dystreit.
Смотрите также Не Колумб: кто на самом деле первым открыл Америку
Как возникло название группы "Скрябин"?
История легендарной украинской группы "Скрябин" началась в конце 80-х годов, когда молодые музыканты увлекались синт-попом и вдохновлялись The Cure и Depeche Mode.
В 1989 году они записали свой первый альбом, а затем решили снять 9-минутный артхаусный фильм, режиссером которого стал Владимир Зайковский.
Первый фильм-клип группы "Скрябин": смотрите видео
Зайковский намеревался отправить его на авангардный фестиваль кино. Для того, чтобы это сделать, нужно было указать название коллектива.
В составе группы тогда были Андрей Кузьменко "Кузьма", Ростислав Домишевский "Рой", Сергей Гера "Шура", Игорь Яцишин и Александр Скрябин "Скряба". Именно последний в тот день не появился на студии, и остальные участники группы тогда сказали, чтобы видео подписали "Скрябин".
Сначала это было шуткой, но впоследствии участники группы ничего лучше не смогли придумать и название прижилось.
Кем был Александр Скрябин?
Ростислав Домишевский в эфире Украинского радио рассказал, что несмотря на то, что группа получила название в честь Александра Скрябина, он не был лидером. По словам "Роя", Саша Скрябин был душой и сердцем коллектива. Однако он не был музыкантом и автором песен.
Домишевский поделился, что Скрябин работал во Дворце культуры "Кристалл" на дискотеке и приносил в студию оборудование для записей. В то же время именно Кузьменко был лидером проекта "Скрябин", именно он был его "локомотивом".
Как появилось название группы "Океан Эльзы"?
- Группа "Океан Эльзы" имеет интересную историю создания своего названия. В начале участники искали что-то оригинальное и легко узнаваемое, что не имело бы конкретного значения, но вызвало бы ассоциации с масштабностью, романтикой и загадочностью.
- Участники группы были уверены, что в названии должно быть слово "океан", которое для них символизировало что-то большое и бескрайнее. В то же время уже вторую часть названия придумали случайно.
- Еще в 1995 году Святослав Вакарчук объяснял, что они хотели создать космополитическое название, понятное как в Украине, так и за ее пределами. По его словам, выбор пал на "Океан Эльзы" из-за хорошего созвучия слов и легкого восприятия этого названия за рубежом.