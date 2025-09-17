Чому гурт "Скрябін" має саме таку назву: несподівана історія
- Назва гурту "Скрябін" виникла випадково у 1989 році.
- Андрій Кузьменко був лідером і "локомотивом" колективу.
Назва гурту "Скрябін" з'явилася зовсім випадково. Почалося все ще наприкінці 80-х, коли молоді музиканти робили перші кроки на сцені.
Повідомляє 24 Канал
Як виникла назва гурту "Скрябін"?
Історія легендарного українського гурту "Скрябін" почалася наприкінці 80-х років, коли молоді музиканти захоплювалися синт-попом і надихалися The Cure та Depeche Mode.
У 1989 році вони записали свій перший альбом, а згодом вирішили відзняти 9-хвилинний артхаусний фільм, режисером якого став Володимир Зайковський.
Зайковський мав намір відправити його на авангардний фестиваль кіно. Для того, щоб це зробити, потрібно було вказати назву колективу.
У складі гурту тоді були Андрій Кузьменко "Кузьма", Ростислав Домішевський "Рой", Сергій Гера "Шура", Ігор Яцишин та Олександр Скрябін "Скряба". Саме останній того дня не з'явився на студії, і решта учасників гурту тоді сказали, щоб відео підписали "Скрябін".
Спершу це було жартом, але згодом учасники гурту нічого краще не змогли придумати і назва прижилася.
Ким був Олександр Скрябін?
Ростислав Домішевський в ефірі Українського радіо розповів, що попри те, що гурт отримав назву на честь Олександра Скрябіна, він не був лідером. За словами "Роя", Сашко Скрябін був душею і серцем колективу. Однак він не був музикантом і автором пісень.
Домішевський поділився, що Скрябін працював в Палаці культури "Кристал" на дискотеці та приносив у студію обладнання для записів. Водночас саме Кузьменко був лідером проєкту "Скрябін", саме він був його "локомотивом".
Як з'явилася назва гурту "Океан Ельзи"?
- Гурт "Океан Ельзи" має цікаву історію створення своєї назви. На початку учасники шукали щось оригінальне та легко впізнаване, що не мало б конкретного значення, але викликало б асоціації з масштабністю, романтикою та загадковістю.
- Учасники гурту були впевнені, що в назві має бути слово "океан", яке для них символізувало щось велике і безкрає. Водночас вже другу частину назви придумали випадково.
- Ще у 1995 році Святослав Вакарчук пояснював, що вони хотіли створити космополітичну назву, зрозумілу як в Україні, так і за її межами. За його словами, вибір припав на "Океан Ельзи" через гарне співзвуччя слів легке сприйняття цієї назви за кордоном.