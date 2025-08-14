В США решили дать вторую жизнь недостроенной атомной электростанции Фиппс-Бенд. Правда, она теперь будет работать на "зеленую энергетику".

Этот проект реализуют в штате Теннеси, где и расположена недостроенная АЭС. Какой будет ее судьба – рассказывает 24 Канал со ссылкой на PV Magazine.

Интересно Кладбище кораблей и самолетов: ученый объяснил, что происходит в Бермудском треугольнике

Что будет с АЭС?

Инвестиционная группа Highland Materials планирует превратить недостроенную атомную электростанцию на завод по изготовлению поликремния, из которого делают солнечные панели. Проект предусматривает 56 гектаров земли для строительства завода.

По замыслу, завод, созданный на базе АЭС, будет производить 16 000 тонн поликремния, а в перспективе этот показатель возрастет до 20 000 тонн. Такое количество материала позволит изготавливать солнечные батареи с суммарной мощностью 11 гигаватт ежегодно.



Поликремний является основой солнечных панелей / Pexels

Компания внедрит инновационный метод создания алюминиево-кремниевого сплава, который является гораздо более экономным. Он экономит энергоресурсы и имеет меньшее влияние на экологию.

Поликремний важный материал для создания солнечных панелей и сейчас лидером в его производстве является Китай. Поэтому создание завода в Теннеси является шагом для энергетической независимости США и развития новых цепей поставок материала.

Компания Highland Materials получила более 255 миллионов долларов от правительственной программы поддержки инновационных энергетических проектов в США. Пока неизвестно, когда завод начнет свою работу.