В частности, Карл Крушельницкий из Австралии объясняет все погодными условиями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также На Земле появились новые времена года: ученые рассказали, как деятельность человека изменила природу

Что на самом деле происходит в Бермудском треугольнике?

По словам ученого, ключевыми являются два фактора – плохая погода и человеческие ошибки. Он также напомнил, что Бермудский треугольник охватывает огромную территорию и из-за расположения является очень важным для различных маршрутов.

Что такое Бермудский треугольник Это часть территории в Атлантическом океане. Она окутана мифами и легендами, которые берут начало с исчезновения "Рейса-19" – 5 торпедоносцев США вылетели на задание и исчезли. Впрочем, действительно сохраняются свидетельства о плохих погодных условиях в день миссии и ошибки экипажа.



Миф о Бермудском треугольнике существует много лет / Фото Pexels

Он отвергает версии, которые уже много лет распространяет человечество. Ранее предполагали, что катастрофы происходят там из-за инопланетян, всемирные заговоры или даже влияние затонувшей цивилизации. В то же время ученый также развеивает миф о том, что количество исчезновений в Бермудском треугольнике больше, чем где-либо.

По его словам, средний показатель такой же как и в остальном мире. Зато миф о Бермудском треугольнике развеивали уже неоднократно, однако он держится. Кроме этого, были также и различные научные обоснования тех или иных событий.

Были даже предположения, что там изменилась плотность воды и поэтому корабли не могли держаться на плаву, однако это быстро опровергли.

К слову, в 2020 году уровень кислотности океанов Земли перешел критическую черту, ставя под угрозу экосистемы. Причина закисления - чрезмерное поглощение океанами углекислого газа, что меняет химический состав морской среды.