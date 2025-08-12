Зокрема, Карл Крушельницький із Австралії пояснює все погодними умовами. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

Що насправді відбувається у Бермудському трикутнику?

За словами вченого, ключовими є два фактори – погана погода та людські помилки. Він також нагадав, що Бермудський трикутник охоплює величезну територію та через розташування є дуже важливим для різних маршрутів.

Що таке Бермудський трикутник Це частина території у Атлантичному океані. Вона оповита міфами та легендами, які беруть початок зі зникнення "Рейсу-19" – 5 торпедоносців США вилетіли на завдання та зникли. Втім, дійсно зберігаються свідчення про погані погодні умови в день місії та помилки екіпажу.



Міф про Бермудський трикутник існує багато років / Фото Pexels

Він відкидає версії, які вже багато років поширює людство. Раніше припускали, що катастрофи стаються там через інопланетян, всесвітні змови чи навіть вплив затонулої цивілізації. Водночас вчений також розвіює міф про те, що кількість зникнень у Бермудському трикутнику більша, ніж будь-де.

За його словами, середній показник такий самий як і в решті світу. Натомість міф про Бермудський трикутник розвіювали вже неодноразово, проте він тримається. Крім цього, були також і різні наукові обґрунтування тих чи інших подій.

Були навіть припущення, що там змінилась щільність води і через це кораблі не могли триматись на плаву, однак це швидко спростували.

До слова, у 2020 році рівень кислотності океанів Землі перейшов критичну межу, ставлячи під загрозу екосистеми. Причина закислення — надмірне поглинання океанами вуглекислого газу, що змінює хімічний склад морського середовища.