США використають недобудовану АЕС для зеленої енергетики: як саме
- Недобудована АЕС Фіппс-Бенд у Теннесі буде перетворена на завод з виготовлення полікремнію для сонячних панелей.
- Завод планує виробляти 16 000 тонн полікремнію, з можливим збільшенням до 20 000 тонн, що дозволить виготовляти сонячні батареї з потужністю 11 гігават щорічно.
У США вирішили дати друге життя недобудованій атомній електростанції Фіппс-Бенд. Щоправда, вона тепер буде працювати на "зелену енергетику".
Цей проєкт реалізують у штаті Теннесі, де й розташована недобудована АЕС. Якою буде її доля – розповідає 24 Канал з посиланням на PV Magazine.
Що буде з АЕС?
Інвестиційна група Highland Materials планує перетворити недобудовану атомну електростанцію на завод з виготовлення полікремнію, з якого роблять сонячні панелі. Проєкт передбачає 56 гектарів землі для будівництва заводу.
За задумом, завод, створений на базі АЕС, буде виробляти 16 000 тонн полікремнію, а в перспективі цей показник зросте до 20 000 тонн. Така кількість матеріалу дозволить виготовляти сонячні батареї з сумарною потужністю 11 гігават щороку.
Полікремній є основою сонячних панелей / Pexels
Компанія впровадить інноваційний метод створення алюмінієво-кремнієвого сплаву, який є набагато економнішим. Він заощаджує енергоресурси та має менший вплив на екологію.
Полікремній важливий матеріал для створення сонячних панелей і зараз лідером у його виробництві є Китай. Тому створення заводу в Теннесі є кроком для енергетичної незалежності США та розвитку нових ланцюгів постачання матеріалу.
Компанія Highland Materials отримала понад 255 мільйонів доларів від урядової програми підтримки інноваційних енергетичних проєктів у США. Поки невідомо, коли завод розпочне свою роботу.