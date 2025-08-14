У США вирішили дати друге життя недобудованій атомній електростанції Фіппс-Бенд. Щоправда, вона тепер буде працювати на "зелену енергетику".

Цей проєкт реалізують у штаті Теннесі, де й розташована недобудована АЕС. Якою буде її доля – розповідає 24 Канал з посиланням на PV Magazine.

Що буде з АЕС?

Інвестиційна група Highland Materials планує перетворити недобудовану атомну електростанцію на завод з виготовлення полікремнію, з якого роблять сонячні панелі. Проєкт передбачає 56 гектарів землі для будівництва заводу.

За задумом, завод, створений на базі АЕС, буде виробляти 16 000 тонн полікремнію, а в перспективі цей показник зросте до 20 000 тонн. Така кількість матеріалу дозволить виготовляти сонячні батареї з сумарною потужністю 11 гігават щороку.



Полікремній є основою сонячних панелей / Pexels

Компанія впровадить інноваційний метод створення алюмінієво-кремнієвого сплаву, який є набагато економнішим. Він заощаджує енергоресурси та має менший вплив на екологію.

Полікремній важливий матеріал для створення сонячних панелей і зараз лідером у його виробництві є Китай. Тому створення заводу в Теннесі є кроком для енергетичної незалежності США та розвитку нових ланцюгів постачання матеріалу.

Компанія Highland Materials отримала понад 255 мільйонів доларів від урядової програми підтримки інноваційних енергетичних проєктів у США. Поки невідомо, коли завод розпочне свою роботу.