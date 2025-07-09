Почему Соломенский район Киева имеет такое название и когда оно появилось

Киев, как и каждый украинский город, разделен на районы. В частности, один из них Соломенский.

Это один из районов столицы, который получил свое современное название в 1920 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Соломенский районный совет.

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Почему Соломенский район имеет такое название

В то время, когда сформировались современные названия районов столицы, Киев находился под советской оккупацией. Тогда количество районов сократили до 5. Также существовала левобережная Слободка.

Тогда те 5 районов, которые остались, и получили свои современные названия. Они происходили от названий крупных рабочих местностей, которые были расположены в том или ином районе. Говорится о: Демеевском, Печерском, Подольском, Соломенском и Шулявском. Однако эти названия также менялись после этого и уже во времена независимости привычное название вернули.



Количество районов Киева и их названия неоднократно менялись / Фото Pexels

В то время их административные границы были иными. Например, Соломенский район простирался до Прорезной улицы, до Ярославова Вала и до Львовской площади.

После этого распределение районов и их названия менялись. Также количество то уменьшалось, то увеличивалось. Однако в 2001 году Соломенскому району вернули его привычное для нас название.

К слову, существует несколько версий происхождения названия улицы Крещатик, одна из которых связана с перекрещиванием долин, образовавших Крещатик. Другая версия утверждает, что название происходит от местности, где Крещатицкий поток впадал в Почайну, место крещения Руси.