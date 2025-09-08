Певица SOWA рассказала, кто для нее стал открытием в украинской музыке и кто есть в плейлисте
- SOWA слушает песни таких групп как Крошка Цахес, Скрябин, Ливинстон, The HardKiss, а также Jerry Heil и Джамалы.
- Артистка назвала Temstime открытием в украинской музыке.
Пожалуй, каждый из нас слушает музыку, не так ли? А особенно люди, для которых музыка –не просто искусство, а не отделимая часть жизни. Поэтому неудивительно, что одни артисты слушают музыку других.
24 Канал поинтересовался у певицы SOWA, кого слушает она. Артистка откровенно поделилась с нами своими музыкальными предпочтениями.
Кого слушает SOWA?
Артистка поделилась, что в ее плейлисте можно найти песни таких групп как Крошка Цахес, Скрябин, Ливинстон и The HardKiss. Кроме того, также артистка слушает треки бронзового призера Евровидения Jerry Heil и победительницы конкурса Джамалы.
Это лишь часть, но именно этих артистов сейчас слушаю чаще,
– признается певица.
В то же время SOWA назвала украинского артиста, который стал для нее абсолютным открытием. И речь идет о молодом исполнителе Temstime, который стремительно набирает популярность.
Считаю его музыку действительно стильной и необходимой для нашего украинского музыкального пространства,
– говорит SOWA.
А как насчет песен SOWA?
SOWA, она же Диана Горбяк, признается, что имеет в своем плейлисте и собственные треки. В частности из ее новых работ – песня "Джульетта".
"Джульетта" – это о каждой девушке, которая когда-то теряла голову от любви, что подчиняется собственному бунту и готова идти на риск ради любви. Это о юной, упрямой, мятежной версии себя, живущей внутри каждой из нас,
– рассказывает певица.
Певица приглашает всех оценить ее новую работу, ведь, как она говорит, возможно, это новый трек для вашего плейлиста?