В Кировоградской области немало городов с богатой историей, корни которой уходят в XVIII век. Некоторые из них возникли еще до появления Кропивницкого.

За это время они пережили немало перемен и стали важной частью истории региона. 24 Канал рассказывает, какие 5 городов Кировоградской области являются самыми старыми и когда они были основаны.

Новомиргород

Новомиргород считается одним из древнейших городов Кировоградской области. Его история начинается в 1740 году, когда на этой территории существовал казацкий зимовник Тресяги. Впоследствии сюда начали переселяться казаки Миргородского полка, которые основали поселение Новый Миргород.

Где расположен Новомиргород: смотрите на карте

В 1752 году Новомиргород стал административным центром Новой Сербии – военно-административного образования, созданного на территории современной Украины. В 1773 году поселение получило статус города, а в 1784 году его преобразовали в посад.

Александрия

История Александрии связана с казацким поселением Усовка, возникшим на этих землях в середине XVIII века. Первое письменное упоминание о нем датируется 1746 годом. Именно из этого поселения впоследствии вырос современный город.

Где находится Александрия: смотрите на карте

В 1758 году Усовка получила название Бечея. Позже, в 1784 году, населенный пункт переименовали в Александрийск, а впоследствии закрепилось современное название – Александрия. В том же году поселение стало уездным городом Екатеринославского наместничества.

Малая Виска

Малую Виску основали в 1752 году. Тогда к берегам реки Малой Виси прибыла первая группа молдавских переселенцев, которые основали здесь постоянное поселение. Впоследствии сюда также прибывали представители других народов, в частности сербы, черногорцы и болгары.

Где находится Малая Виска: смотрите на карте

Позже местные земли перешли в собственность князя Кудашева, который назвал поселение в свою честь – Кудашево. В середине XIX века поместье приобрел дворянин Улашин, который дал населенному пункту современное название. Статус города Малая Виска получила в 1957 году.

Кропивницкий

История современного областного центра Кропивницкого берет свое начало в 1754 году, когда началось строительство крепости Святой Елизаветы. Укрепление должно было защищать поселения Новой Сербии от нападений татар. Вокруг крепости постепенно возникло поселение, которое впоследствии превратилось в город.

Где находится Кропивницкий: смотрите на карте

Изначально оно называлось Елисаветград. В советский период город переименовывали в Зиновьевск, Кирово и Кировоград. Современное название Кропивницкий он получил в 2016 году в честь украинского драматурга, актера и театрального деятеля Марка Кропивницкого.

Бобринец

Замыкает пятерку старейших городов Кировоградской области Бобринец, основанный в 1767 году. Тогда недалеко от реки Сугоклии возникло поселение Малый Бобринец. О его появлении запорожский полковник Андрей Кийнаш доложил казацкому управлению Запорожской Сечи.

Где находится Бобринец: смотрите на карте

Впоследствии населенный пункт постепенно разрастался и становился важным торговым центром. В конце XVIII века здесь проводили четыре ярмарки в год, а в 1816 году в Бобринце проживало 1910 человек. В 1828 году населенный пункт получил статус города.