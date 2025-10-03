1 октября 2025 года Староконстантинов, который часто украинцы называют Старкон, стал одним из 16 городов, получивших звание "город-герой Украины". И это единственный город на Западе Украины с таким статусом.

Среди городов на Западе Украины Староконстантинов больше всего страдает от российских атак, однако сегодня мы окунемся в историю города. Откуда происходит нынешнее название города и всегда ли оно было именно таким – расскажет 24 Канал со ссылкой на Starkon.city.

Откуда происходит название Староконстантинова?

Староконстантинов имеет давнюю историю, а его название связано с именем выдающегося украинского военно-политического деятеля и мецената – Константина Острожского.

Хотя еще в XIII веке на землях современного Старкона существовал поселок Кобуд, который был частью болоховских земель. Село было уничтожено Данилом Галицким во время карательного похода на болоховских князей.

Позже на руинах Кобуды появилось село Колыщенцы. В 1561 году его приобрел князь Константин Острожский и получил разрешение за основание города. Его князь назвал в свою честь – Константинов.



Константин Острожский – основатель Староконстантинова / Фото Музея истории Острожской академии

Так как Константинов стал Староконстантиновым? В 1632 году из-за появления города Новый Константинов, город Острожского стал Старым Константиновым, а спустя годы это название трансформировалось в то, которое мы знаем сейчас. Также популярным стало укороченное название города – Старкон.

Почему Староконстантинов стал городом-героем?

На День защитников и защитниц президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении званий "город-герой Украины" 16 городам нашей страны. Из них 15 – города в регионах, где продолжаются или продолжались боевые действия. Это Сумщина, Харьковщина, Донецкая область, Запорожье, Днепропетровщина и Николаевщина.

Староконстантинов – единственный в перечне город Запада Украины. Причиной стало то, что из-за важности Старкон подвергся огромному количеству ударов. По словам Владимира Зеленского, за время полномасштабной войны россияне совершили более 460 атак на Староконстантинов с применением дронов, аэробаллистических и крылатых ракет

