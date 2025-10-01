И это довольно неожиданно, не так ли? Но свое современное название город получил в 1944 году. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал "Терен".
Какое название Тернополь имел раньше?
Город Тернополь свое современное название получил в период советской оккупации, который начался для города в 1939 году после вступления СССР во Вторую мировую войну. После нескольких лет немецкой оккупации, в город снова вернулись большевики.
9 августа 1944 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о переименовании города Тарнополь на Тернополь. Так, в названии города изменили одну букву. Соответственно, Тарнопольская область была переименована в Тернопольскую.
Конечно, привыкать к новому названию приходилось не долго, потому что изменения не были значительными. Однако большевики внедрили их с идеологической целью. Дело в том, что по самой распространенной версии название города происходит от Яна Тарновского, польского магната, который был владельцем земель современного города и основал Тернополь. Советская власть решила, что название с польским происхождением не годится.
Ян Тарновский – основатель города Тернополь / Фото "Замка королевского"
Хотя, как говорится на сайте Тернопольского городского совета, вариация названия Тернополь существовала еще с XIX века. Ее внедрение делало связь с Яном Тарнавским менее очевидной, потому что Тарнополь в переводе буквально означает "город Тарновского".
Какие областные центры Украины переименовывали?
Луганск раньше назывался Луганское и в годы советской оккупации его переименовывали в Волошиловград;
Донецк был основан как Юзовка, а большевики переименовали его в Сталино;
Днепр и Кропивницкий изменили несколько названий, свои сегодняшние названия они получили в 2016 году. До того они имели название Днепропетровск и Кировоград соответственно.
Ивано-Франковск назывался Станиславов или Станислав – обе формы использовали.