Но свое современное название город получил в 1944 году.

Какое название Тернополь имел раньше?

Город Тернополь свое современное название получил в период советской оккупации, который начался для города в 1939 году после вступления СССР во Вторую мировую войну. После нескольких лет немецкой оккупации, в город снова вернулись большевики.

9 августа 1944 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о переименовании города Тарнополь на Тернополь. Так, в названии города изменили одну букву. Соответственно, Тарнопольская область была переименована в Тернопольскую.

Конечно, привыкать к новому названию приходилось не долго, потому что изменения не были значительными. Однако большевики внедрили их с идеологической целью. Дело в том, что по самой распространенной версии название города происходит от Яна Тарновского, польского магната, который был владельцем земель современного города и основал Тернополь. Советская власть решила, что название с польским происхождением не годится.



Ян Тарновский – основатель города Тернополь / Фото "Замка королевского"

Хотя, как говорится на сайте Тернопольского городского совета, вариация названия Тернополь существовала еще с XIX века. Ее внедрение делало связь с Яном Тарнавским менее очевидной, потому что Тарнополь в переводе буквально означает "город Тарновского".

