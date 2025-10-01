І це доволі неочікувано, чи не так? Але свою сучасну назву місто отримало у 1944 році. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал "Терен".

Яку назву Тернопіль мав раніше?

Місто Тернопіль свою сучасну назву отримало в період радянської окупації, який почався для міста у 1939 році після вступу СРСР у Другу світову війну. Після кількох років німецької окупації, у місто знову повернулися більшовики.

9 серпня 1944 року президія Верховної Ради СРСР видала указ про перейменування міста Тарнопіль на Тернопіль. Так, у назві міста змінили одну літеру. Відповідно, Тарнопольська область була перейменована на Тернопільську.

Звісно, звикати до нової назви доводилося не довго, бо зміни не були значними. Проте більшовики впровадили їх з ідеологічною метою. Річ у тім, що за найпоширенішою версією назва міста походить від Яна Тарновського, польського магната, який був власником земель сучасного міста і заснував Тернопіль. Радянська влада вирішила, що назва з польським походженням не годиться.



Ян Тарновський – засновник міста Тернопіль / Фото "Замку королівського"

Хоча, як йдеться на сайті Тернопільської міської ради, варіація назви Тернопіль існувала ще з ХІХ століття. ЇЇ впровадження робило зв'язок з Яном Тарнавським менш очевидним, бо Тарнополь у перекладі буквально означає "місто Тарновського".

