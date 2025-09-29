Вірш Тараса Шевченка "Свою Україну любіть…" із циклу "В казематі" неочікувано спровокував активне обговорення в мережі. У чому річ – розповідає 24 Канал з посиланням на Threads kitti_foxik.

Чому виник скандал?

Користувачка Threads kitti_foxik виклала у мережу фото купюри у 100 гривень, на якій процитовано вірш Шевченка. Вона запитала, чи хтось помітив помилку, очевидно натякаючи на "російську мову" у рядках.

Фото, яке викликало бурхливі обговорення / Фото з Threads kitti_foxik

Однак інші користувачі одразу переконали авторку посту, що жодної помилки немає. Дехто навіть саркастично просив надсилати усі "купюри з помилкою" їм.

Чи є в українській мові слово времʼя?

Очевидно, що саме слово "время" викликало в авторки посту підозри. Однак жодної "зради" тут немає.

В часи Шевченка було багато запозичень зі старословʼянської, і "время" – одне з них. Щодо відсутності апострофа у слові, то цілком ймовірно, що йдеться збереження авторського стилю Кобзаря.

