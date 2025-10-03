1 жовтня 2025 року Старокостянтинів, який часто українці називають Старкон, став одним із 16 міст, яке отримало звання "місто-герой України". І це єдине місто на Заході України з таким статусом.

З-поміж міст на Заході України Старокостянтинів найбільше потерпає від російських атак, проте сьогодні ми зануримося в історію міста. Звідки походить нинішня назва міста і чи завжди вона була саме такою – розповість 24 Канал з посиланням на Starkon.city.

Звідки походить назва Старокостянтинова?

Старокостянтинів має давню історію, а його назва пов'язана з іменем видатного українського військово-політичного діяча та мецената – Костянтина Острозького.

Хоча ще в XIII столітті на землях сучасного Старкона існувало селище Кобуд, яке було частиною болохівських земель. Село було знищене Данилом Галицьким під час карального походу на болохівських князів.

Пізніше на руїнах Кобуди з'явилося село Колищенці. У 1561 році його придбав князь Костянтин Острозький і отримав дозвіл за заснування міста. Його князь назвав на свою честь – Костянтинів.



Костянтин Острозький – засновник Старокостянтинова / Фото Музею історії Острозької академії

То як Костянтинів став Старокостянтиновом? У 1632 році через появу міста Новий Костянтинів, місто Острозького стало Старим Костянтиновом, а через роки ця назва трансформувалася в ту, яку ми знаємо зараз. Також популярною стала укорочена назва міста – Старкон.

Чому Старокостянтинів став містом-героєм?

На День захисників та захисниць президент Володимир Зеленський підписав указ про надання звань "місто-герой України" 16 містам нашої країни. З них 15 – міста в регіонах, де тривають чи тривали бойові дії. Це Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Миколаївщина.

Старокостянтинів – єдине у переліку місто Заходу України. Причиною стало те, що через важливість Старкон зазнав величезної кількості ударів. За словами Володимира Зеленського, за час повномасштабної війни росіяни здійснили понад 460 атак на Старокостянтинів із застосуванням дронів, аеробалістичних та крилатих ракет

