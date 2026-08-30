Киев, о котором вы и не догадывались: как называли районы столицы сотни лет назад
Если сегодня сказать "Оболонь", "Троещина", "Соломенка" или "Печерск", создается впечатление, что это просто привычные районы столицы. Однако многие современные киевские районы возникли задолго до появления многоэтажек, метро и даже современных границ города. Некоторые из них когда-то были деревнями, хуторами, монастырскими землями или лесами.
А еще интереснее то, что часть старых названий буквально рассказывает о том, что когда-то находилось на этом месте. Где-то пасли скот, где-то жили казаки, где-то был лес, пишет 24 Канал.
Крещатик был не улицей, а болотистым оврагом
Сегодня трудно представить центральную улицу Киева без автомобилей, магазинов и огромных зданий. Но еще до активной застройки XIX века территория современного Крещатика была лесистой и заболоченной местностью.
Ее называли Крещатым Яром. Именно от этого древнего названия, по данным официального туристического портала Киева, и происходит современный Крещатик.
Застройка территории началась только в XIX веке. То есть одна из самых известных улиц современной столицы фактически получила название от оврага, который давно исчез под городской застройкой.
Кудрявец – район, который помнит летописный Киев
Современная улица Бульварно-Кудрявская сохраняет название исторической местности Кудрявец. Именно ее официальный портал Киева называет летописной местностью.
В XIX веке территория начала активно застраиваться, а Бульварно-Кудрявская стала важной городской магистралью. Здесь появились особняки, доходные дома, учебные заведения и даже один из первых киевских трамвайных маршрутов.
То есть современный район вокруг этой улицы фактически сочетает в себе очень древнее название с городским Киевом XIX века.
Шулявка когда-то называлась Шелвовым Бором
Это одно из самых интересных названий Киева. В древнерусских источниках упоминается "Шелвов Борок" – название, которое связывают с невысоким лесом с полянами. В XVII веке встречались формы "Шелвов Борок" и "Шелвово сельцо", а позже закрепились "Шулявка" и "Шулявщина".
В XVIII веке здесь даже располагалась летняя резиденция киевских митрополитов. А в XIX веке Шулявка начала превращаться в рабочий пригород. Интересно, что в разные периоды ее части присоединялись к Киеву по отдельности.
Татарка – буквально след переселенцев
Название Татарка появилось значительно позже, чем многие могут подумать. В 1860-х годах на этой территории начали селиться нижегородские татары, среди которых было много мыловаров и торговцев.
Постепенно сформировалась отдельная местность между Подолом, Лукьяновкой, Щекавицей и Юрковицей. Сегодня об этом напоминают названия улиц – Татарская, Печенежская, Половецкая, Нагорная.
То есть целый район Киева фактически сохранил в своем названии память об общине, поселившейся здесь более 150 лет назад.
Куреневка – от казацких куреней
Название Куреневка тоже имеет довольно необычную историю. По одной из распространенных версий, здесь селились запорожские казаки, которые возвращались с походов и проводили здесь зиму.
Именно с их куреней связывают происхождение названия местности. Интересно, что рядом расположена Приорка, а неподалеку – бывшие земли садоводческого хозяйства Вильгельма Кристера.
На месте его усадьбы сегодня находится парк "Горка Кристера".
А Оболонь когда-то была лугами и болотами
Современная Оболонь – это высотки, торговые центры, метро и набережная. Но историческая местность выглядела совсем иначе.
Оболонь была низменной территорией у Днепра, которую использовали как сенокосы. Рядом протекала Почайна, а сама территория была связана с древними водными путями Киева.
Поэтому современный район стоит представлять не как "спальный массив", а как огромную приречную территорию, где на протяжении веков сменяли друг друга русла, болота, луга и поселения.
Соломенка была небольшим пригородом
Сегодня Соломенка – один из самых узнаваемых районов Киева. Но в первой половине XIX века это был пригород, который лишь постепенно превращался в городскую территорию.
В 1850-х годах Соломенка вошла в состав Киева. А настоящий толчок ее развитию дала железная дорога: в 1868 – 1870 годах здесь проложили железнодорожную линию, построили вокзал и мастерские.
При этом у самого названия есть несколько версий происхождения – от соломенных крыш местных домов до торговли сеном и соломой.
Совки – название, которому более полутысячелетия
Одно из самых неожиданных названий на территории современного Соломенского района – Совки. Местность известна еще с XIV века. То есть когда современного Киева с его районами, проспектами и транспортными развязками даже близко не существовало, название Совки уже было связано с этой территорией.
Голосеев – лишь одна из десятков старинных местностей
Современный Голосеевский район вообще можно назвать архивом киевских топонимов. Официальный портал района перечисляет здесь сразу десятки исторических местностей: Паньковщина, Передславино, Ямки, Байково, Забайковье, Демиевка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрый Путь, Голосеев, Теремки, Феофания, Лысая гора, Багриновая гора, Мышоловка, Китаево, Пирогов, Церковщина, Теличка, Корчуватое и другие.
И многие из этих названий до сих пор можно найти на современной карте Киева.
Голосеевский проспект в 1940-х годах / Pastvu
Зверинец – не просто название
На Печерске есть местность Зверинец, которая сегодня ассоциируется прежде всего с Ботаническим садом. Но ее история гораздо древнее. Именно здесь находятся Зверинецкие пещеры – археологический памятник, связанный со Зверинецким монастырем, существовавшим в XII–XVII веках.
Пещеры расположены на глубине примерно 13 – 14 метров, а самые древние надписи в них датируются первой половиной XIII века. То есть название местности сохранилось фактически рядом с памятником средневекового Киева, спрятанным под землей.
Паньковщина и Передславино – названия из княжеской истории
В центральной части современного Голосеевского района сохранились названия Паньковщина и Передславино. Они интересны тем, что относятся к древнейшему слою киевской топонимики.
Паньковщина сегодня ассоциируется с районом возле Владимирской и Жилянской улиц, хотя сама местность существовала задолго до современной застройки. А Передславино – одно из названий, которое связывают с древнекиевским периодом.