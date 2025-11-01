Дуэт Степана Гиги и Артема Пивоварова стал не только неожиданным, но и уникальным и вот почему

31 октября группа Артема Пивоварова The Вуса представила совершенно неожиданную работу – песню Mamma Mia, записанную в дуэте с народным артистом Украины Степаном Гигой. Такой дуэт наделал немало шума.

И причиной является не только то, что сам дуэт был неожиданным, но и потому, что это событие является исключительным. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Артема Пивоварова.

Почему дуэт Гиги и Пивоварова стал уникальным?

За годы своего творчества Степан Гига выпустил 5 студийных альбомов, многие его песни, такие как "Этот сон", "Яворина", "Друзья мои" стали хитами. Однако до октября 2025 года у Гиги не было ни одной дуэтной работы – все свои песни он исполнял сольно. То есть Mamma Mia в дуэте с группой Артема Пивоварова – первая такая работа для народного артиста.

Это и отмечают в описании к официальному клипу, что Степан Гига в дуэте поет впервые.

The Вуса и Степан Гига – Mamma Mia: смотрите видео

Кажется, дуэт можно будет услышать вживую

В ноябре этого года и Артем Пивоваров, и Степан Гига будут давать концерты во Дворце Спорта в Киеве. У Пивоварова запланировано аж 6 концертов, которые, по данным сайта Concert.ua состоятся 7, 8, 9, 12, 14 и 15 ноября.

В то же время 29 ноября во Дворце Спорта также запланирован концерт Степана Гиги. То есть есть возможность услышать дуэтную песню на одном из концертов в ноябре, а возможно и не один раз.

Что нужно знать о проекте The Вуса?