Дует Степана Гіги та Артема Пивоварова став не тільки неочікуваним, але й унікальним і ось чому
31 жовтня гурт Артема Пивоварова The Вуса представив абсолютно неочікувану роботу – пісню Mamma Mia, записану в дуеті з народним артистом України Степаном Гігою. Такий дует зробив чимало галасу.
І причиною є не тільки те, що сам дует був неочікуваним, але й тому, що ця подія є винятковою. Більше розповість 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Артема Пивоварова.
Чому дует Гіги та Пивоварова став унікальним?
За роки своєї творчості Степан Гіга випустив 5 студійних альбомів, багато його пісень, такі як "Цей сон", "Яворина", "Друзі мої" стали хітами. Проте до жовтня 2025 року в Гіги не було жодної дуетної роботи – усі свої пісні він виконував сольно. Тобто Mamma Mia в дуеті з гуртом Артема Пивоварова – перша така робота для народного артиста.
На цьому і наголошують в описі до офіційного кліпу, що Степан Гіга у дуеті співає уперше.
The Вуса і Степан Гіга – Mamma Mia: дивіться відео
Здається, дует можна буде почути наживо
У листопаді цього року і Артем Пивоваров, і Степан Гіга даватимуть концерти у Палаці Спорту в Києві. У Пивоварова заплановано аж 6 концертів, які, за даними сайту Concert.ua відбудуться 7, 8, 9, 12, 14 та 15 листопада.
Водночас 29 листопада у Палаці Спорту також запланований концерт Степана Гіги. Тобто є можливість почути дуетну пісню на одному із концертів у листопаді, а можливо і не один раз. Щоправда, поки що залишається невідомим, чи буде Гіга гостем на концертах Пивоварова і навпаки.
Що треба знати про проєкт The Вуса?
У березні 2024 року в межах проєкту "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров створив гурт The Вуса, до складу якого увійшли команда гумористичного каналу "Леви на джипі", шоумен Олексій Дурнєв та комік, учасник "Ліги сміху" Марк Куцевалов. І хоч у листопаді того ж року проєкт "Твої вірші, мої ноти" завершився, але гурт продовжує працювати.
У серпні 2025 року з'явилася пісня YABADABADU – спільна робота Пивоварова, Ірини Білик, Даші Астаф'євої та Лєри Мандзюк.
У вересні The Вуса випустили спільний трек з представниками України на Євробачення – гуртом Ziferblat. Пісня отримала назву "Будь здоров".