Дует Степана Гіги та Артема Пивоварова став не тільки неочікуваним, але й унікальним і ось чому

31 жовтня гурт Артема Пивоварова The Вуса представив абсолютно неочікувану роботу – пісню Mamma Mia, записану в дуеті з народним артистом України Степаном Гігою. Такий дует зробив чимало галасу.

І причиною є не тільки те, що сам дует був неочікуваним, але й тому, що ця подія є винятковою. Більше розповість 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Артема Пивоварова.

Цікаво Як з'явився "Гаррі Поттер" українською, чому його два роки не друкували та до чого тут церква: інтерв'ю з перекладачем Віктором Морозовим

Чому дует Гіги та Пивоварова став унікальним?

За роки своєї творчості Степан Гіга випустив 5 студійних альбомів, багато його пісень, такі як "Цей сон", "Яворина", "Друзі мої" стали хітами. Проте до жовтня 2025 року в Гіги не було жодної дуетної роботи – усі свої пісні він виконував сольно. Тобто Mamma Mia в дуеті з гуртом Артема Пивоварова – перша така робота для народного артиста.

На цьому і наголошують в описі до офіційного кліпу, що Степан Гіга у дуеті співає уперше.

The Вуса і Степан Гіга – Mamma Mia: дивіться відео

Здається, дует можна буде почути наживо

У листопаді цього року і Артем Пивоваров, і Степан Гіга даватимуть концерти у Палаці Спорту в Києві. У Пивоварова заплановано аж 6 концертів, які, за даними сайту Concert.ua відбудуться 7, 8, 9, 12, 14 та 15 листопада.

Водночас 29 листопада у Палаці Спорту також запланований концерт Степана Гіги. Тобто є можливість почути дуетну пісню на одному із концертів у листопаді, а можливо і не один раз. Щоправда, поки що залишається невідомим, чи буде Гіга гостем на концертах Пивоварова і навпаки.

Що треба знати про проєкт The Вуса?