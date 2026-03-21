От этих строк мурашки по коже: 4 стихотворения, которые должен знать каждый украинец
Во время, когда Украина уже более четырех лет ведет борьбу за свое существование, поэзия становится не просто искусством, а голосом поколений. Особенно выделяются стихи, которые пережили века, войны и запреты, но не потеряли актуальности.
Во Всемирный день поэзии 24 Канал собрал 4 стихотворения, которые должен знать каждый украинец. Их особенность в том, что они оживают с новой силой именно тогда, когда больше всего нужны.
"Заповіт" – Тарас Шевченко
"Заповіт" – одно из самых известных стихотворений Тараса Шевченко. Он написал его в 1845 году, находясь в ссылке, далеко от Украины. Его переведено на десятки языков, а строки знает не одно поколение украинцев. Именно строки из "Завещания" звучали на Майдане и сегодня звучат в блиндажах и окопах.
Как умру, то похороните
Меня на могиле
Среди степи широкой
На Вкраине милой,
Чтобы поля широкополые,
И Днепр, и кручи
Было видно, было слышно,
Как ревет ревущий.
Тарас Шевченко / Портрет поэта
"Любите Украину" – Владимир Сосюра
Это стихотворение было написано в мае 1944 года, во время Второй мировой войны. Однако через несколько лет его запретили в СССР. Но несмотря на это он сохранился. В своем стихотворении Сосюра в нескольких строках сумел сказать все о любви к Родине.
Особенно сильно эти строки звучат сейчас, когда любовь к Украине измеряется не только словами, а ежедневной борьбой.
Любите Украину, как солнце, любите как солнце любите,
как ветер, и травы, и воды,
В час счастливый, и в радости миг,
любите в час ненастья.
Любите Украину во сне и наяву,
вишневую свою Украину,
красоту ее, вечно живую и новую,
и язык ее соловьиный.
Без нее – ничто мы, как пыль и дым,
Развеянный в поле ветрами..
Владимир Сосюра / Архивное фото поэта
"Contra spem spero!" – Леся Украинка
"Без надежды надеюсь" – девиз, который стал символом украинской воли к жизни вопреки всему. Это стихотворение – о том, как улыбаться сквозь слезы, петь посреди горя и сеять цветы на морозе. В 2026 году он звучит актуальнее, чем когда-либо.
Прочь, думы, вы облака осенние!
То же тепера весна золотая!
То ли так в сожаленье, в причитанье
Пройдут молодые лета?
Нет, я хочу сквозь слезы смеяться,
В беде петь песни,
Без надежды таки надеяться,
Жить хочу! Прочь, думы печальные!
Я на убогом печальном поле
Буду сеять красочные цветки,
Буду сеять цветки на морозе,
Буду лить на них слезы горькие.
И от слез тех горячих растает
Та кора ледовая, крепкая,
Может, цветы взойдут – и наступит
Еще и для меня веселая весна.
Леся Украинка / Фотопортрет писательницы
"Первое к коринфянам" – Артур Дронь
В то же время большая война родила и новую поэзию, которая сегодня звучит на весь мир. Яркий пример – Артур Дронь, поэт и ветеран. Его стихотворение "Первое к коринфянам" из сборника "Здесь были мы", которое переведено на ряд языков, стал настоящим гимном фронтовой любви.
Любовь роет окопы и живет в них,
и грызет в них лед из разрезанной бутылки,
когда хочет пить в минус двадцать.
Любовь выходит на боевые дежурства,
поднимается на позиции
с грыжами, с температурами, с простатитами,
с контузиями, с астмами и аллергиями,
с высокой вероятностью
не вернуться,
с мыслями о ком-то
самом важном.
Все сносит, верит во все, надеется всего, все терпит!
Именно этот стих цитировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции с Президентом Зеленским в 2023 году, а 24 февраля 2026 года к годовщине вторжения его прочитал британский актер сэр Иен МакКеллен – видео с чтением обнародовали на странице Ukraine Wow.
Иен МакКеллен читает "Первое к коринфянам": смотрите видео
Какой стих Лины Костенко стал популярным в TikTok?
Один из самых известных стихов Лины Костенко – "Глазами ты сказал мне: люблю", неожиданно стал популярным в соцсетях. Еще в 2023 году в TikTok появилось видео, где это произведение начитано голосом поэтессы, и звук быстро стал вирусным.
Не так давно он получил новую жизнь благодаря тренду, где пользователи начали записывать видео с переводом стихотворения жестовым языком. Первое такое видео создала пользовательница Лейла, а впоследствии идею подхватили другие, в частности профессиональные переводчики.
Этот тренд не только популяризировал сам стих, но и привлек внимание к важности изучения жестового языка.