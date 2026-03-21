Во Всемирный день поэзии 24 Канал собрал 4 стихотворения, которые должен знать каждый украинец. Их особенность в том, что они оживают с новой силой именно тогда, когда больше всего нужны.

"Заповіт" – Тарас Шевченко

"Заповіт" – одно из самых известных стихотворений Тараса Шевченко. Он написал его в 1845 году, находясь в ссылке, далеко от Украины. Его переведено на десятки языков, а строки знает не одно поколение украинцев. Именно строки из "Завещания" звучали на Майдане и сегодня звучат в блиндажах и окопах.

Как умру, то похороните

Меня на могиле

Среди степи широкой

На Вкраине милой,



Чтобы поля широкополые,

И Днепр, и кручи

Было видно, было слышно,

Как ревет ревущий.

Тарас Шевченко / Портрет поэта

"Любите Украину" – Владимир Сосюра

Это стихотворение было написано в мае 1944 года, во время Второй мировой войны. Однако через несколько лет его запретили в СССР. Но несмотря на это он сохранился. В своем стихотворении Сосюра в нескольких строках сумел сказать все о любви к Родине.

Особенно сильно эти строки звучат сейчас, когда любовь к Украине измеряется не только словами, а ежедневной борьбой.

Любите Украину, как солнце, любите как солнце любите,

как ветер, и травы, и воды,

В час счастливый, и в радости миг,

любите в час ненастья.

Любите Украину во сне и наяву,

вишневую свою Украину,

красоту ее, вечно живую и новую,

и язык ее соловьиный.



Без нее – ничто мы, как пыль и дым,

Развеянный в поле ветрами..

Владимир Сосюра / Архивное фото поэта

"Contra spem spero!" – Леся Украинка

"Без надежды надеюсь" – девиз, который стал символом украинской воли к жизни вопреки всему. Это стихотворение – о том, как улыбаться сквозь слезы, петь посреди горя и сеять цветы на морозе. В 2026 году он звучит актуальнее, чем когда-либо.

Прочь, думы, вы облака осенние!

То же тепера весна золотая!

То ли так в сожаленье, в причитанье

Пройдут молодые лета?

Нет, я хочу сквозь слезы смеяться,

В беде петь песни,

Без надежды таки надеяться,

Жить хочу! Прочь, думы печальные!

Я на убогом печальном поле

Буду сеять красочные цветки,

Буду сеять цветки на морозе,

Буду лить на них слезы горькие.

И от слез тех горячих растает

Та кора ледовая, крепкая,

Может, цветы взойдут – и наступит

Еще и для меня веселая весна.

Леся Украинка / Фотопортрет писательницы

"Первое к коринфянам" – Артур Дронь

В то же время большая война родила и новую поэзию, которая сегодня звучит на весь мир. Яркий пример – Артур Дронь, поэт и ветеран. Его стихотворение "Первое к коринфянам" из сборника "Здесь были мы", которое переведено на ряд языков, стал настоящим гимном фронтовой любви.

Любовь роет окопы и живет в них,

и грызет в них лед из разрезанной бутылки,

когда хочет пить в минус двадцать.

Любовь выходит на боевые дежурства,

поднимается на позиции

с грыжами, с температурами, с простатитами,

с контузиями, с астмами и аллергиями,

с высокой вероятностью

не вернуться,

с мыслями о ком-то

самом важном.

Все сносит, верит во все, надеется всего, все терпит!

Именно этот стих цитировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции с Президентом Зеленским в 2023 году, а 24 февраля 2026 года к годовщине вторжения его прочитал британский актер сэр Иен МакКеллен – видео с чтением обнародовали на странице Ukraine Wow.

Какой стих Лины Костенко стал популярным в TikTok?

Один из самых известных стихов Лины Костенко – "Глазами ты сказал мне: люблю", неожиданно стал популярным в соцсетях. Еще в 2023 году в TikTok появилось видео, где это произведение начитано голосом поэтессы, и звук быстро стал вирусным.

Не так давно он получил новую жизнь благодаря тренду, где пользователи начали записывать видео с переводом стихотворения жестовым языком. Первое такое видео создала пользовательница Лейла, а впоследствии идею подхватили другие, в частности профессиональные переводчики.

Этот тренд не только популяризировал сам стих, но и привлек внимание к важности изучения жестового языка.